El tiempo pasa

Desde 1987 a 1992 el PSOE y Carlos Díaz repetían hasta la saciedad que el AVE no se quedaría en Sevilla, llegaría hasta Cádiz con absoluta seguridad. Como se cantó en el carnaval , con voz del Masa, "el AVE llegará a Cádiz… cuando se quede sin frenos". Incluso se inició un debate tonto sobre dónde colocar la estación central: había gente que defendía hacer una gran estación en Cortadura para liberar el suelo del trazado, cuando no estaba hecho el soterramiento. 27 años después tenemos el Alvia que tarda 4 horas 30 minutos a Madrid, si no hay alguna avería , tiene que dejar paso al AVE o cualquier otra contingencia ya habitual. Hubo un tiempo en el que nos sabíamos de memoria cómo avanzaban las obras de duplicación de la vía entre Sevilla y Cádiz porque nos decían que cuando se hubiera terminado tendríamos la alta velocidad, luego cambió a velocidad alta. Ahora se tarda una hora y media a Sevilla y a nadie se la ha caído la cara de vergüenza . Los granadinos han conseguido 20 años después lo que nosotros no tendremos nunca, es la cruda realidad. Es como la liberación del peaje: con suerte la tendremos para el año que viene porque haya caducado la concesión. O el enlace ferroviario con La Cabezuela, el nudo de Tres Caminos, la duplicación de la autovía entre Vejer y Tarifa, el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia, el nuevo edificio de la Subdelegación y así sucesivamente. Gobierne quien gobierno arrastramos un atraso en infraestructuras atávico. Nos cabe el consuelo de que el tren Jerez-Almargen ha terminado en una vía verde. De la primera vez que se habló de los terrenos ociosos de astilleros, en 1987, pasaron 9 años hasta que el Ayuntamiento tuvo que expropiar el suelo a Infoinvest, la empresa inmobiliaria del INI. Desde que se fue Construcciones Aeronáuticas hasta que veamos terminado el nuevo hospital habrán pasado 40 ó 50 años. Más tiempo tardó en cerrarse el Canal Bahía-Caleta o Canal Ponce, hay que mirar las cosas con perspectiva histórica. Si miramos los tres mil años de la ciudad vemos que las cosas avanzan, aunque tarden 100 años, no hay que ponerse impacientes. El PP se hizo fotos en cada solar de la ciudad , con el resultado de que Juancho Ortiz tiene menos concejales de los que tuvo Gutiérrez Trueba o Castellví. Del PSOE mejor ni hablamos. Eso por no recordar el Museo del Carnaval, del que se empezó a hablar hace 25 años, o la plaza de toros multiusos que iba a hacer Teófila cuyo promotor ahora se conforma con que la gente no tire colillas a la arena.