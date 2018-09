Una tesis de tres palabras

El "¿y tú más?", hit-parade de la política española de los últimos tiempos, ha llegado a las tesis y los másteres. Cientos de investigadores van a ser contratados por los partidos para sacar las miserias de sus contrarios, mientras el país es un chiste constante con numerosos problemas a los que atender. Han empezado por arriba y en esta guerra sucia van a llegar a algo tan primario como las notas de 1º de EGB de cualquier político. Descubrirán quiénes falsificaban los partes médicos para no hacer gimnasia el día que tocaba saltar el plinto. O quien ganó en el colegio el concurso de redacción de Navidad porque la madre le endiñó por lo bajini al profesor una bandeja de pestiños. Mientras, muchos españoles tenemos una tesis sobre la clase política que sufrimos. Tiene tres palabras y no pasaría ningún tribunal (porque no tenemos enchufe): Son pa echarlos.