Desde hace 40 años la población de Cádiz ha perdido 45 mil personas. El proceso empezó años atrás, cuando la gente bien pensó que era mejor criar a sus hijos en chaletes de Vistahermosa, llevar a los niños a El Centro Inglés o a los colegios del Opus a partir de la inauguración del puente. Desde los 80 las parejas jóvenes empezaron a irse a Puerto Real, San Fernando y Chiclana. Perder población no es intrínsecamente malo, lo mismo que ganar población no es algo especialmente bueno, depende de los equipamientos colectivos y los sistema de transporte. El problema es perder a los más jóvenes y mejor formados. Las megaurbes del mundo se dan en Lagos, México DF, el conurbano de Buenos Aires, China, India, ninguno de estos lugares son ejemplos de calidad de vida, de hecho se vive mucho peor que aquí , así que no por tener más población hay más prosperidad. El problema real de Cádiz es el envejecimiento, que nos vayamos a convertir en un balneario de la tercera edad. Baste un dato: en Cádiz hay 16 mil niños y 25 mil perros. Mientras más perros, más suciedad, encima sus dueños no pagan una tasa de tenencia de animales, pagan lo mismo que cualquiera salvo que sus mascotas dejan la ciudad hecha una porquería.

En Cádiz se cierran colegios, en lugar de bajar la ratio. Las actividades viejunas son las que tienen éxito. De hecho al teniente de alcalde de servicios sociales le han hecho un traje a medida para que pueda continuar como director de una residencia de ancianos lo que lleva a pensar que de aquí a nada volverán aquellas merendolas con las que Teófila se ganaba a los abueletes gaditanos. Tan es así que incluso había una concejalía “del mayor”, eufemismo para señalar a la tercera edad. Kichi cantó aquello de que “vuelvan por el puente los que se han ido” en el paradójico pasodoble “si yo fuera el alcalde de Cádiz”. No solo no volvió nadie, sino que la sangría continuó. Bruno ha dicho alguna que otra vez que aspira a que nadie se tenga que ir de Cádiz, se desconoce qué va a hacer al respecto. El drama es que los padres de hijos con algún tipo de aspiración ya saben que tendrán que ver cómo se van a vivir a Madrid o incluso más lejos, salvo que se coloquen de camareros, que según parece es la única salida para trabajar en Cádiz. Somos tanta gente en edad provecta que Cádiz está lleno de fisioterapeutas para tratar las dolencias de los viejetes gaditanos. Entre fisios, como dicen los enterados, y dentistas, tenemos Cádiz dedicado en cuerpo y alma al bienestar de los bisabuelos de los viejos del 55. Se han llevado el cementerio lejos para no recordar la frase “como te ves yo me vi, como me ves te verás” , como Tempus fugit, nombre del ganador de la Ruta de la Tapa.