Atenor de lo que han publicado en las redes sociales (ahora se dice "en redes" que suena como si se escribiese todo junto) hay una multitud leyendo la Obra Completa de Chaves Nogales. Debe haber gente que no ha hecho otra cosa en el último mes porque hay que echarle tiempo y paciencia a leer 3.500 páginas, pero por lo visto había miles de personas desesperadas porque saliera la publicación, la gente se dividía entre los que iban a devorar, los que se iban a extasiar, los que no iban a parar, los que estaban ansiosos por empezar, los cinco tomos del periodista sevillano editados por la Diputación de Sevilla y Libros del Asteroide. Todos aquellos que subieron sus fotos con la caja naranja de la edición ¿han abierto el primer tomo? Lo digo sobre todo porque la edición es muy bonita y en el salón queda fantástico junto a la televisión de plasma, ahora que ya nadie tiene muñecas de Marín. Ya ni siquiera se lleva el típico mueble bar, a lo sumo alguna repisa con la Torre Eiffel recuerdo de cuando llevaron a los niños a Eurodisney como regalo de comunión al mayor. Debía haber una gran expectación que superó con creces a Ignacio Garmendia, el brillante ejecutor de la edición. Como cada uno es cada uno no se sabe en qué quedó el empeño del día de Reyes, la pose intelectualoide, ese afán para que todos sepamos lo sesudo que es cada quien, la cantidad de horas que le dedica al día a la lectura. Por si fuera poco ahora miles de españoles han descubierto La Tercera España de la mano del periodista sevillano, gracias a Andrés Trapiello, Maribel Cintas y Muñoz Molina. Igual si se hace un partido así llamado, el Partido de la Tercera España, el PTE (sin una joven guardia roja, ni Pina López Gay, ni el camarada Ramón Lobato, ni Isidoro Moreno, ni Paco Casero) arrasa en las elecciones, a tenor de las adhesiones. Todo el mundo se siente parte de esa tercera España aunque uno los mira con detenimiento y todos son o de la segunda o, en la mayoría de los casos, de la Primera Primerísima, la que ganó la guerra hoy transformados a la causa del liberalismo europeo. Será la diferencia entre cómo queremos que nos vean y cómo nos ven en realidad, por mucho Facebook,Tuiter, Tik Tok e Instagram que nos marquemos, por mucho afán en aparecer como intelectuales insobornables. Si me permiten, dos citas de Chaves Nogales que vienen a cuento "La fiesta de carnaval es estúpida" que no será muy del agrado de los gaditanos, en artículo publicado en El Noticiero Sevillano 17 de febrero de 1918. La Semana Santa es "Festín del Dolor aunque ya no se viesen por la calle los goterones de sangre y los torsos flagelados" para asombro de los capillitas. No sé donde están tantos pequeños burgueses liberales.