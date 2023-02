Sobre la ofensiva legislativa del Gobierno (ley animalista, ley trans, ley sólo sí es sí, indultos y menosmalversaciones), tengo dos artículos que escribir. Uno serio y otro chusco, cara y cruz, aunque ambos verdaderos. En consecuencia, el orden me lo he jugado a cara o cruz. Ha salido cara, así que empiezo con el sonriente, que es sábado de carnaval. Y ya mañana lloraremos.

Estas leyes nos darán un gran juego para chistes, chanzas, epigramas y chuflillas. Que ellos se las tomen tan en serio aumentará el regocijo o, directamente, el cachondeo, con perdón. Y que éste sea peligroso será excitante y nos quitará el pegajoso halo de la frivolidad que empaña las bromas fáciles. Contra el poder, se escribe mejor. Se ríe uno más. Y si el poder se empeña en imponer lo absurdo, miel sobre hojuelas e hiel sobre hojillas.

Un alumno me regala el ejemplo perfecto. Me ordena que escuche a "Los tarantos" de Antonio Martín que en 1970 cantaron "Se encontraba cierto día", un pasodoble bastante patriótico que consideraba inconcebible el matrimonio del mismo sexo en España. Otra cosa sería en Inglaterra, decían. Luego ha llovido mucho y vino lo que mi alumno tenía intención de que yo escuchase, sobre todo. La versión bufa de "Los susceptibles", chirigota ilegal que intenta cantar el mismo pasodoble pero ¡sin ofender a nadie! Se llama "Políticamente correcto", claro. Lo consiguen haciendo "un par de arreglitos, unos pespuntes". El resultado es regocijante y, si no lo conocen, se puede oír en Youtube.

Es talmente mi tesis puesta en práctica. El primero se escribió a favor de la corriente del poder de entonces. Resultado: bien, pero psch. La contestación de los "Susceptibles" es descacharrante gracias a reírse de todas las censuras encadenadas que nos han traído las libertades que nos hemos dado.

Hay que escucharlo atentamente porque es un trabajo -con brocha gorda- muy fino. Algunos reparos actuales a la letra de 1970 son muy tontos, pero otros no lo son. Como se denuncian todos, parece que "Los susceptibles" se quitan la razón, pero no. Porque las lecciones vienen superpuestas. 1) El humor prefiere la rebeldía. 2) La censura, por tanto, expone al censor más que al censurado, a poco que éste se revuelva. Y 3) mi alumno, que es la clave de esta historia. Él no es en absoluto reaccionario como tampoco lo serán los "Susceptibles", pero se pone, sin dudarlo, a favor del talento y de la libertad.