El tamaño importa

Hace 25 años se celebró en el Palacio de Congresos de Cádiz el primer Foro de Organizaciones de Periodistas que reunió a asociaciones de la prensa, colegios y sindicatos del sector para debatir la situación de la profesión. Pasado el tiempo estamos peor. En el acto de inauguración, el ministro de Trabajo Javier Arenas contó el siguiente chiste: están dos amigos sentados en Tarifa frente al mar y le dice uno a otro "compadre, hay que ver lo grande que es España" a lo que contesta el colega "pues más grande es con marea baja". Recordaba el sucedido a raíz de que la lava del volcán de Cumbre Vieja llegó al mar y, por lo tanto, la Isla de La Palma se va a ir haciendo más grande, no sabemos aún cuánto. Con ello España será más grande aún, para felicidad de Tatín y de Vox. Lo cual me lleva a otra anécdota: estaba Napoleón en su biblioteca y quería coger un libro de un estante alto donde no llegaba, llamó a un edecán que le alcanzó el ejemplar mientras le decía "soy más grande que Su Majestad" a lo que respondió el Emperador corso desdeñoso "más alto, más alto". Es decir, el tamaño debe importar, como nos gusta decir a los hombres, asunto que suelen desdeñar las feministas. Pensaba todo esto porque la Diputación le ha concedido 300 mil euros al Ayuntamiento de Jerez para promover la candidatura de esta ciudad a la capitalidad europea de la cultura de 2031, donde compite con Granada que cuenta con el apoyo del Parlamento de Andalucía. Cádiz compite por ser sede del Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025 con la Rioja y Salamanca mientras cuenta con el apoyo del Parlamento de Andalucía. La Diputación le ha concedido 30 mil euros para lo promoción de la candidatura. Por supuesto le deseo a los comprovincianos todo el éxito del mundo, estoy seguro que su concejal de Cultura, Paco Camas, lo hará bien aunque es difícil que el proyecto prospere porque compite con otra ciudad andaluza, ya vimos lo que pasó cuando pugnaron por lo mismo Málaga y Córdoba: ganó San Sebastián. ¿Por qué motivo la Diputación le da 10 veces más dinero a Jerez que a Cádiz? ¿Tiene que ver con el tamaño, porque Jerez es más grande, es decir, más poblado y con un término más extenso? ¿o será porque el partido del alcalde es pequeño a pesar de que no hace oposición en la Diputación? Es sorprendente una actuación así, cuando no hay límite para la promoción de Sanlúcar, ciudad natal de la presidenta, para el 5º Centenario de la Vuelta al Mundo o para la promoción de esta población como Capital Gastronómica, donde reúne méritos más que suficientes y a quien deseamos todos los éxitos. No comprendo esta marginación y que el Ayuntamiento de Cádiz o Adelante Andalucía no hayan dicho nada. Sorprendente.