Ahora que el Cádiz C.F. ha vuelto a la primera división de la Liga del fútbol nacional, que le ha costado muchos años y afanes, se inventan otra liga, que llaman Superliga, quedando así la primera división de España, Inglaterra e Italia, convertidas en una segunda división de hecho. En ello ha tenido un papel decisivo el presidente del real Madrid, Florentino Pérez, que ha actuado de muñidor y conseguido que los seis equipos punteros ingleses, más tres españoles, añadiendo al suyo, Real Madrid, el Barcelona y Atlético de Madrid y otros tres italianos, y también alguno alemán. Estos privilegiados se repartirían, según sus cuentas, más de 3.000 millones de euros y seis clubes cobrarían 350 millones, cuatro 225 millones y lo que quede, el resto para los demás, con la particularidad de que no cobrarían en función del lugar que ocupen en la clasificación, sino como un "fijo". Los cargos también se habían repartido: Florentino Perez sería el presidente y de vicepresidentes, el presidente de la Juventus y el dueño del Manchester.

Pero las presiones, primero de los aficionados ingleses, que querían defender lo que llaman "juego inglés", consiguieron que los seis equipos ingleses convocados, renunciaran a participar. El proyecto quedó herido de muerte. En España, el Atlético de Madrid, fue el primero en borrarse.

Pero los organizadores del proyecto habían tomado precauciones, porque acudieron a los juzgados solicitando una medida cautelar, presentada por los doce clubes pretendientes de la Superliga, para que durante su puesta en marcha, los clubes, jugadores y dirigentes no fueren sancionados o expulsados de las competiciones en que participan. El juzgado ha estimado la pretensión, aunque por las declaraciones de los interesados, no será necesario que se haga efectiva la medida cautelar, ya que el proyecto ha sido abandonado, aunque este abandono no ha sido declarado oficialmente por los organizadores. Han declarado que "hemos cometido un error", por lo que piden disculpas.

Parece que esta idea de Florentino está copiada del fútbol americano. Allí su liga profesional es calificada de elitista. La verdad es que el fallo de Florentino fue no consultar a los aficionados ni pedir a sus compañeros de aventura idéntica consulta y olvidarse que la FIFA y la UEFA tienen el monopolio de la organización y explotación de las competiciones nacionales e internacionales. Sin embargo, Barcelona y Madrid siguen con la idea, pero ya lo tienen muy difícil, por la renuncia de todos los clubes ingleses invitados.