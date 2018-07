Esos son sueldos

Hay un mundo al que no accederemos jamás la inmensa mayoría, mucho más que absoluta, de los miembros de la especie humana. Por ejemplo, al mundo de los ex directores de Zona Franca que cobran un dineral (¿cómo calificar si no la cantidad de 70.000 euros anuales?) por no hacer lo que hacía cuando era supuesto merecedor de ese sueldo. Dinero público sin control, según figura en un informe. Sí, hay gente que percibe esos emolumentos aunque las empresas en que trabajen no sean precisamente muy rentables y a pesar de que un país entero se está apretando el cinturón. Es obvio que esos cargos vivían por encima de nuestras posibilidades, y no como nosotros, que llevábamos años dilapidando nuestro sueldo en el diablo sabe qué. Esos sueldos, esos dineros que vemos siempre de lejos, esas cantidades... mundos lejanos que otros se reparten bajo nuestras miradas complacientes.