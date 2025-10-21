Sobre cerámicas mestizas

Un camión de los chicos de Transportes Económicos -hoy Artetrans porque el nombre importa–, trasladó mi vida hace doce años cuando mitad por amor, mitad por razón, hice las maletas para dejar atrás Cádiz e instalarme en una ciudad que no tiene primavera. Debidamente protegidos de los golpes iban algunos de los muebles de mi madre, carcomas incluidas. Metidos en una caja de Panificadora El Niño de Oro, decenas de libros, álbumes de fotos e inexplicables enseres atravesaron la península mientras yo me desplazaba en el tedioso periplo ferroviario obra y gracia del trazado radial que condena a registrar en Madrid cualquier abrazo que quieran darse los de la periferia. En una de aquellas cajas que cruzaron la Nacional 340, entre manteles de lino que seguramente no usaré nunca y calcetines de lana, viajaron las tres tacitas rosas de café –con su platillo a juego– que durante décadas fueron el orgullo de nuestra vitrina. Viajaron así, protegidas de la intemperie, en aquella mudanza que doblaba el mapa, para desperezarse días más tarde en mi vitrina de IKEA con vistas a un patio del Eixample.

Hoy tengo el medio juego completo. Quien lo sabe lo entiende. Jaume me acompañó al Corte Inglés a comprar las tres que me faltaban cuando cobré una de mis primeras nóminas. Sin pretender entender mi regusto, me observó regodearme en el mostrador mientras contemplaba satisfecha esas tres minúsculas piezas que le resultaban incomprensibles. Algún día, compraré el medio juego de mesa, me dije contenta. Esta semana, él mismo me envió por Whatsapp la noticia del cierre de La Cartuja Pickman que hacía meses yo venía leyendo. Hoy leo un artículo nostálgico que rinde homenaje al fin de aquel sueño aspiracional de las casas que querían ser de bien. A las vitrinas como la mía, que mostraban todo lo que tenían porque era todo lo que podían...

Todo esto me ha puesto un poco triste. Ahora que los mercadillos revenden a 3 euros "paquetes sorpresa" abandonados del Shein y mis vecinos se enganchan a los puntos del Temu, las seis tacitas de mi vitrina se habían convertido en una suerte de resistencia, para pijos demodés, pero resistencia. La línea que separa lo casposo de lo trendy puede llegar a ser tan fina estos días... Como las concept stores de los barrios hipster, esas que juegan a las casitas de la economía circular vendiendo piezas de duralex –a precio de porcelana danesa– a expats ricos que no saben qué hacer con su dinero. Y que jamás le cogieron coraje a una vajilla.

Como me dedico a esto del marketing, encomendaba mis cuitas sobre la fábrica un golpe de suerte viral. Al empujón de alguna influencer de protocolo (que ahora lo petan mucho), a la excentricidad british de algún millonario chino, a la visita improbable de una estrella del Kpop... A que tal vez alguien descubriera a tiempo el valor de la delicada rareza que seguían produciendo 32 personas desde un código postal de Sevilla. Pero se ve que no, que no ha sido posible. Nadie ha descubierto a tiempo qué tenía de especial esa cerámica mestiza que, como los vinos oxidativos y algunos rubios de ojos azules, nos dejaron los ingleses allá por el XIX.

En abril, la Xunta de Galicia anunció el rescate in extremis de la fábrica de Sargadelos. Joya de la corona de la manufactura artesanal gallega y también regalo obligado en matrimonios y compromisos desde tiempos de Maricastaña. La prima gallega de nuestras tacitas de exhibición se salvaba de expirar porque alguien en un despacho ha pensado que quizás no es demasiado inteligente, ahora que todo sobra, dejar de producir algo que es único. Algo que algunos kilómetros para arriba un snob de pelo rubio no dudaría en llamar "cultural heritage". Hace un par de días se publicaba que Sargadelos abrirá tienda en una de las millas de oro de Barcelona: una flagship store desde la que venderán a ese cliente internacional que busca lo que pocos tienen y puede pagar cosas hechas con las manos. A los vinos de Jerez los andan salvando los chefs estrella Michelin. A la cerámica andaluza parece que no la va a salvar nadie. Quizás no era suficientemente andaluza, o era demasiado inglesa.