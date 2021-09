La situación del Casino Gaditano

Pronto se cumplirán 200 años desde que esta institución se instaló en Cádiz. Primero en la calle Murguía y luego en su emplazamiento actual, en la plaza de San Antonio, en la que había sido el domicilio del diputado Tomás Isturiz y que se conocía como "Casa Otomana", reformada en estilo neo mudéjar y testigo silencioso de muchos episodios de la Historia de Cádiz. En sus instalaciones, en las que cuenta digitalizada con una esplendida biblioteca, es la sede social de un club y además se celebran actividades culturales de conferencias, actos académicos, conciertos y exposiciones. La propiedad fue donada al Ayuntamiento de la ciudad, con una reserva para el uso de sus socios por 25 años y en el inmueble se instaló por el Consorcio de la Zona Franca un Centro de negocios, el primero que existió en la ciudad y que en mayo de 2019 tenía 36 empresas instaladas y 25 puestos de trabajo, dependiendo de estas empresas. La Zona Franca había invertido en esta instalación 400.000 euros.

Luego, la pandemia ha cambiado este origen tan prometedor. Se han producido bajas de socios y en el Centro de Negocios hubo problemas con el ascensor, con la climatización, averías en los baños, con lo que varías empresas allí instaladas se fueron marchando.

Existe un acuerdo del pleno del Ayuntamiento para prorrogar el convenio con el Consorcio y con el Casino por 3 años más. Va a hacer ahora dos años que la Zona Franca comunicó a las empresas del centro de negocios que debían abandonar las instalaciones, pero rectificó diciendo que el Centro de Negocios debía seguir abierto con más actividades participativas de uso, para el barrio del Mentidero y la ciudadanía.

Como ustedes pueden colegir estas incidencias, han sido fuentes de sobresalto e inquietud para la directiva y socios del Casino. Quizás por ello, el presidente Miguel Nuche, a quién hay que atribuir el mérito de la consecución de los convenios, buenos para el Casino y más que buenos para la ciudad, después de 35 años de ostentar la presidencia, anunciara en una asamblea celebrada el pasado mes de agosto que no se presentaría a la reelección. Se comprende su frustración por marcharse con esos problemas vivos, pero parece difícil convencerlo para que rectifique. Pero eso no significa que Miguel Nuche no merezca el reconocimiento de los socios y añado, de todos los gaditanos, por sus esfuerzos y dedicación, en pro de una institución gaditana. Sería su directiva en funciones, la que tendría que acordar y organizar el merecido homenaje a Miguel, que tiene más que merecido y al que, por supuesto, desde ahora me sumo.