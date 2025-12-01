Lo siguientismo

Hubo un tiempo que la gente de Cádiz éramos conocidos en toda España por apoyarnos en la palabra quillo, como los sevillanos lo hacían con miarma. A raíz del primer Gran Hermano ganado por el desaparecido Ismael Beiro empezamos a girar hacia picha, que algunos escriben pisha. El lenguaje evoluciona al margen de políticos y bienquedas, no se puede imponer el desdoble porque una norma básica en todos los idiomas es la economía del lenguaje; tan es así que nadie desdobla cuando habla con amigos y familiares, lo hacen en público políticos e imitadores porque creen que es moderno, cuando es de carajotes (y carajotas). No hace tanto había mucha gente que usaba el latiguillo lo siguiente para explicar un superlativo del tipo “es feo no, lo siguiente”. Es tan tonto que ha decaído. Siguen en boga pamplinas como hoja de ruta y líneas rojas en el metalenguaje político. Ahora se han incorporado al politiqués palabras como fachosfera, woke, máquina del fango, lawfare u opinión sincronizada, mientras se abren camino con diverso éxito escuadrista, empoderada y racializado (por cierto, todos pertenecemos a alguna raza); estos últimos generados en el mundo de la podemia y aceptados por algunos como si fuera un idioma propio de gente progresista, cuando no son más que pamplinas de la Plaza Mina. Sigue en uso “tolerancia cero”, que no es otra cosa más que un eufemismo para no decir intolerancia, que debe sonar demasiado facha. Hay sectores donde se usa el femenino plural para hablar en nombre de un grupo compuesto por hombres y mujeres, escucharlo en boca de mujeres suena impropio, si lo dicen hombres suena a tontos del bote, sobre todo porque nadie lo utiliza en su vida cotidiana. También está de moda dirigirse a un grupo con un familia, lo usan por igual políticos y camareros. Son modas, como los hombres que se hacen un pelado degradado como si fueran futbolistas porque así se ven jóvenes, o mujeres que ya no se tiñen porque deben creer que las canas las hacen más feministas. Una moda como otra cualquiera. Antaño se hablaba de techo de cristal, expresión caída en desuso, recordemos que en Cádiz hay tres directoras de medios de comunicación y están al frente de las organizaciones de médicos, arquitectos y periodistas tres mujeres. Desconozco el significado de perspectiva de género, supongo que se refiere a una actitud feminista que dicho de esta manera suena moderno. Como dijo el Eterno Capitán: “padres no le pongáis nombres guays a los chiquillos que aquí estamos en Cadi y todo el mundo se llama quillo”.