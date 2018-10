El signo de los tiempos

Cómo hemos cambiado. Hemos pasado de boicotear la reparación del Esmeralda en la Bazán a estar locos por las corbetas para Arabia y exultantes porque vamos a ocuparnos del mantenimiento de los cuatro buques americanos del escudo antimisiles. La sociedad cambia a marchas forzadas y va dejando algunos pelos en la gatera. Aquellos bazaneros heroicos de los años 70 que mostraron su repulsa a Pinochet por haber usado ese barco como prisión y como lugar de torturas, hoy se alegran por ocuparse de la Armada americana y por construir para Venezuela, Arabia y quien sea menester. Quizás hace 40 años todos estaban convencidos de que su puesto de trabajo era para toda la vida y ahora se han dado cuenta que si ellos mismos no hacen estas faenas se harán en otro país y aquí se extenderá el paro y la miserIa hasta que se ponga en marcha eso que llaman "cambiar el modelo productivo". El principio de realidad contra la ética personal. Cuando no hay harina todo es mohína, que decía el refrán. Es probable que si no hubiera paro y los astilleros tuvieran una carga de trabajo que garantizase el empleo para años, no pasarían estas cosas. Hay que ser empáticos y comprender cómo cambian las cosas. Hace décadas los estibadores hacían huelgas en solidaridad con sus compañeros de puertos extranjeros que mantenían algún conflicto, ahora sería impensable. Los mismos que mandan en Cádiz eran activistas hace unos pocos años y ahora están todos en nómina del Ayuntamiento. Antes la Marcha a Rota era una concentración concurrida y ahora van cuatro gatos. Cinco jubiletas se ponen un chaleco reflectante una mañana cada quince días y ya son una marea, palabra que ha adquirido un prestigio insólito. De vez en cuando salen algunos con una bata blanca a protestar por algo de la sanidad y son la marea blanca, lo mismo se puede decir de los antiguos compañeros de movidas del alcalde en lo de la educación. Aunque bien pensado las mareas están en fase de reflujo, cada vez más vacías. No sé si es que se acabaron los recortes o se acabaron las ganas de reclamar. El signo de los tiempos. Ya solo falta una manifestación frente a la Base para pedir que sea la sede de la VI Flota como propone el gran Pablo Casado. Se vive mejor como realquilados del Tío Sam. Al fin y al cabo usamos su tecnología, sus aparatos, su cine y sus modas. No es de extrañar que hayamos pasado de la solidaridad obrera al iPhone X. Un fantasma recorre Europa, el del consumismo. Proletarios de todos los países, consumid.