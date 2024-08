Sicofantes

Las redes sociales son un albañal por donde discurre lo peor del ser humano, toda la porquería fruto de la maldad intrínseca de gente que se esconde tras el anonimato, lo que les permite el vertido de la mierda. Es cierto que en Facebook muchos puretas cuentan su vida, sus viajes y sus opiniones. Algunos lo usan para expresar amor incondicional a un ser querido, aunque lo tengan justo al lado, por lo que podrían hacerlo en persona, como hacemos el común de los mortales. En Instagram los más jóvenes ponen fotos divertidas. En X suelen discurrir noticias de actualidad, en Tik Tok bromas de todo tipo. Pero el anonimato lo cambia todo. Hay algunos que son unos canallas a cara descubierta, como el tal Alvise, un payaso y sicofante que vierte bulos de todo tipo, y sus acólitos como el tal Vito Quiles, que alcanzan un nivel vomitivo. Las redes sociales no son la sociedad, son solo una parte, pero se utilizan de manera repugnante, como ha ocurrido en el caso del niño asesinado en un pueblo de Toledo, que horas después había sido atribuido a un marroquí y empezaron los insultos racistas. O el caso del periodista Raúl Solís, víctima de un abyecto montaje de la extrema derecha. Yo aprendí hace tiempo que en las redes hay que bloquear a los más odiosos, a los insultadores profesionales, a los analfabetos, a los que solo las usan para atizar escondidos bajo seudónimo. Al principio, en mi ingenuidad, intentaba razonar, hasta que me di cuenta que es imposible, era como hablarle a una pared, así que bloqueo de inmediato a los que insultan y amenazan, supongo que me siguen insultando y amenazando solo que yo ya no me entero, por lo que vivo más feliz. Me pasa a menudo, sobre todo con los más fanáticos del cadismo, la mayoría con agudos problemas de alfabetización. De hecho me ha pasado recientemente con este sector de población como antes me pasó con algún carnavalero, con algunos capillitas que incluso me han retirado el saludo como si a mí me importase. Me resbala su mera existencia, como pueden ustedes imaginar. Supongo que todos los fanáticos de todos los equipos son iguales. Digo más, todos los fanáticos, a secas, sean de una religión, un partido político, un equipo o una tradición, son incapaces de admitir que hay otros puntos de vista y están dispuestos a ofender a todo el que no piense como ellos. Por supuesto siempre ha habido difamadores. El Estado aprobó leyes anti libelo desde hace muchos años, lo que no ha impedido que ahora la tecnología ponga al alcance de cualquier subnormal con un teléfono móvil la posibilidad de insultar embozados bajo eso que llaman un nick, el seudónimo de toda la vida. Por si alguien no lo recuerda, lo cantó el Selu: “La gente es mú hijadeputa”.