¿Y si no es el efecto Streisand?

Cuando hace 20 años Barbara (me niego a Barbra) Streisand denunció al fotógrafo Kenneth Adelman por tomar una imagen en la que se veía su mansión, la actriz y cantante no sólo perdió el litigio sino que bautizó con su nombre al fenómeno que describe una fallida maniobra de ocultación ya que el revuelo provocado por su acción legal convirtió en popular una fotografía en la que absolutamente nadie había reparado. Desde entonces, empezamos a llamar efecto Streisand al tiro por la culata de quien ha intentado ocultar o censurar una realidad. Dicen que Pablo Motos ha sido la última víctima de dicho fenómeno por su pataleta contra el anuncio del Ministerio de Igualdad, y es que no fueron pocos los ciudadanos que vieron el spot gracias a su protesta. Pero, oiga, dudo yo que estemos ante un caso claro de Streisand, quizás lo del presentador se deba a un simple efecto Dunning-Kruger. A saber...