Lo señalético

Viajo muy poco y, si puedo, menos. Pero tengo a Ignacio Jáuregui de ministro particular de asuntos exteriores. Sus libros de viaje me permiten estar en los sitios más exóticos desde el sillón de casa mejor que si estuviese de cuerpo presente añorando el sillón de casa. También logra fotos con ángulos y luces que yo, allí, no vería, distraído mirando a mi mujer o al Google Maps. Por último, incluso en los breves períodos en que descansa en Málaga, Jáuregui siempre está atento a lo que pasa en el ancho mundo, y nos lo cuenta. Lo último: que en Londres están limpiando a conciencia, con líquidos abrasivos, toda la señalización anti-covid de sus calles.

Aquí tenemos intacta toda la señalética (como la llaman con un nombre justamente espantoso) y nadie la remueve y me da mucha envidia de esos londinenses, incluso aguándola de escepticismo. No me cabe duda de que en muchas otras partes del Reino Unido -los conozco- dejarán las señales cómo estaban y seguro que en algún lugar de la ancha España se habrán quitado. Pero a mi alrededor y como regla general aquí siguen todos los carteles, los dibujitos, las órdenes, las flechas, los símbolos, las pegatinas en las aceras y las distantes advertencias de la pandemia.

Conllevan un peso psicológico, porque nos recuerdan una crisis que hizo tambalear nuestros sistemas médico, jurídico y nervioso. Además, tienen un coste cívico, que es lo que hoy quisiera señalar.

Si no se quitan las señales que imponían unas conductas especiales en tiempos de excepción, las paredes públicas se convierten en una disparatada memoria histórica, en un griterío visual lleno de ruido y furia que nada significa. Si sumamos tantas señales de tráfico con órdenes que nadie cumple (véanse esos límites de velocidad ilusorios que, si se siguiesen, paralizarían la ciudad) y tanta severa advertencia que no advierte gran cosa nos damos cuenta de que vivimos inmersos en una disparatada inflación normativa y señalizadora.

No podemos tomar en serio los carteles de seguridad cuando la gran mayoría de los que nos rodean ya están caducados o ya desde el principio se colocaron sin ánimo de que fuesen cumplidos. Felipe II el Prudente aconsejaba: "Leyes pocas y que se cumplan". Ahora en España es exactamente al revés y eso se refleja en la cartelería. Esta lluvia inclemente de ordenanzas que luego se quedan ahí, fijas a la pared, como salamanquesas, inquietan tanto como ensucian.