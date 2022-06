El segundo debate

Los debates electorales transmitidos por TV se importaron a España y el precursor fue el que celebraron en Antena 3 Felipe González y José María Aznar el 24 de mayo de 1993. Desde entonces, se vienen celebrando en toda clase de elecciones. Como somos muy nuestros, no parece que produzcan el resultado de cambiar los votos, alterando las votaciones, pero es de demócratas presenciarlos y allí estuve hasta su conclusión en el celebrado días pasados, sobreponiéndome al cansancio y al sueño. Habiendo sido diputado de AP (hoy PP) durante las dos primeras legislaturas, adelanto que no voy a cambiar mi voto y no sólo porque no me dieron una razón para ello. Además, por primera vez las encuestas dan al PP como ganador y lo que se discute es si obtiene la mayoría absoluta. La candidata de Vox, que es de profesión abogada del Estado, el Cuerpo al que yo pertenecí hasta mi jubilación, comenzó por asegurar que, aunque el PP se quede a un diputado de la mayoría absoluta, no tendría su voto para su investidura en el Parlamento si su partido, Vox, no entra en el Gobierno, que es tanto como decir como en la copla "ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedios". Como Moreno no hizo a continuación ningún comentario, e hizo bien, quedó en el aire la provocación. En el sentir de la señora Olona, el PP, durante la campaña, incurrió en descalificaciones que ella les perdonaba.

Como era Canal Sur el que ofrecía el debate no se puso en dudas el futuro de esta cadena autonómica. Un tema más candente es el del empleo y el candidato socialista le tachó al del PP de mal gestor, por haber desaprovechado el dinero que llegó a Andalucía como consecuencia del Covid. A cambio, Moreno llamó a Espadas delegado en Andalucía del presidente del Gobierno Sánchez. La gaditana Teresa Rodríguez bautizó como "Iberdrolonas" las acciones de la candidata Olona en la compañía eléctrica.

Curiosamente, Olona se empeñaba en hablarle a Juanma Moreno, como si ya estuviera en su Gobierno. Los tres comparecientes de izquierdas -Espadas, Inmaculada Nieto y Rodríguez- arrinconaron en más de una ocasión al candidato Juanma Moreno. Espadas se mostró muy incómodo cuando le recordaron que formó parte de los gobiernos de Chaves y Griñán y, singularmente, cuando Olona le afeó la condena por corrupción y el bochornoso destino dado a los fondos que debieron ir a fomentar el empleo. Y en cuanto a Olona, ésta volvió a demostrar que está lejos de la realidad andaluza y errática con sus ataques al PP.