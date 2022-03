El sátiro de duna se está perdiendo

El Kichiflojo y los anticapis se van a cargar Cádiz si las personas de orden no le ponernos remedio. Cádiz se hunde en manos de estos perroflautas bolivarianos filoetarras. Todo lo que hacen es contra el buen orden, las tradiciones gaditanas y la indisoluble unidad de la patria. No solo se han cargado el Carnaval en febrero como si fueran las Fiestas Típicas; si por ellos fuera se cargarían la Semana Santa dado su ancestral odio a la religión, como demostró el Kichiflojo en su toma de posesión. Odian los colegios religiosos, quieren peatonalizar medio Cádiz como ese tramo de Marianista Cubillo que no les había hecho nada. Han eliminado miles, qué digo miles, decenas de miles de plazas de aparcamiento porque odian el coche y a los que tienen coche ya que ellos no tienen o no los usan. Han pegado un tarifazo en la factura de la luz; digo más, ellos tienen la culpa de la subida del precio de la energía y del desabastecimiento de los supermercados. Sin ir más lejos han tenido que cerrar el Día de San Pedro y el de San Rafael. Si las estanterías de Carrefour están vacías y la plaza está a medio rendimiento por culpa de los kichiflojos. Ahora van a permitir el nudismo en todo el término municipal, qué escándalo. ¿Qué vamos a hacer las personas de orden? Ya no podremos ir a la playa con la familia por culpa de estos disolutos. Antes al menos a los nudistas los recluían en Torregorda; ahora los vamos a tener repartidos por todo Cádiz. No contentos con que la gente ande por Cádiz en camiseta, calzonas, gargajillos y las gafas de sol en la cabeza, ahora se van a cargar las playas. No podrá ir el cruzado Don Romualdo, la niña del altavoz estará escandalizada. El Ardentía ¿qué dirá? ¿Narrará los ebúrneos cuerpos tendidos al sol? ¿Censurará las costumbres licenciosas? ¿Irá Idrissi por el carril bici? El cuerpo de socorristas podrá llegar a ser como el de Los Vigilantes de la Playa para estar al nivel. Antes había algún topless en Santa María del Mar o en Cortadura, ahora será un escándalo cuando nuestros pobres niños se vean expuestos al espectáculo de la desnudez y la lujuria. Hace falta una moción de censura con urgencia, el PSOE tiene la culpa por permitir que gobiernen estos mamarrachos. Lo peor de todo: van a acabar con el sátiro gaditano, ese espécimen de la trimilineria que con su camisa hawaiana, sus tenis, sus gafas de sol y su gorra iba por las dunas de Cortadura a satirear a las pibas en pelotas.¿Qué harán ahora Sendero Luminoso y el resto de la peña? El Kichi va a acabar con este endemismo gaditano como está acabando con todas las cosas buenas. Vuelve, Teófila, aunque sea en pijama. Que retorne el orden a nuestra querida ciudad antes de que acaben con el sátiro de duna.