En el discurso público, no afortunadamente en las vidas de la mayoría de los ciudadanos que tratan de salir adelante como pueden, lo ha logrado. Muro en vez de diálogo. Insultos en vez de argumentos. Consignas en vez de ideas. Simplificación en vez de complejidad. Recetas en vez de propuestas. Propaganda –con RTVE al frente– en vez de información. PP y Vox siguiéndole torpemente el juego siempre A 20 pasos de la fama (léase de la Moncloa), como se llamaba un documental sobre las coristas de las estrellas (dicho sea con el máximo respeto hacia ellas, que ya quisiera el dúo mal avenido de Feijóo y Abascal compararse con The Raelettes, The Blossoms o hasta nuestro Trío La, La, La). Algo así como Sánchez Liar & The Fachettes. Son involuntarias pero útiles coristas porque la voz cantante la pone y las reglas las establece Sánchez, la estrella a la que hacen de coro disfrazado por él de fachosfera. Un Sánchez devorado por Podemos, primero, por Sumar, después, pero sobre todo por él, caso de devoción y culto a sí mismo solo superado por algunos personajes históricos de la antigüedad.

Reveladora de estas cuestiones fue la entrevista en un medio amigo no público en la que, cuando le preguntaron por qué el Gobierno no había felicitado a María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz, contestó: “No me pronuncio sobre los premios Nobel”. Él sabía que mentía. La entrevistadora debía saber que mentía porque lo lógico es que, al tratarse de una cuestión que ha generado tanta polémica, se hubiera preparado la entrevista y supiera que en 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 o 2020 felicitó a quienes recibieron este premio; y por lo tanto que le repreguntara obligándole a desdecirse, reconocer que en otros casos lo hizo y explicar por qué no lo ha hecho en esta ocasión. O no estaba informada y lo desconocía (malo) o lo conocía y lo calló (peor).

Pero esto es solo una anécdota profesional que concierne a un medio privado. Lo preocupante es que el presidente del Gobierno mintiera sabiendo que mentía sin que le importara lo fácil y rápido que sería desmentirle. Mentir es grave, muy grave, en un político. Pero que le dé igual es aún más grave: una forma de chulear al país mientras le aclaman sus fans. Sí, España es el escenario de Sánchez Liar & The Fachettes.