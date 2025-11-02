Como salivan los perros con rabia

Ni los padres ni las madres son los responsables de la obesidad infantil. Ni de la adicción digital, hay toda una poderosa industria –alimentaria en el primer caso, tecnológica en el segundo– que destina inversiones millonarias a conseguir nuevos consumidores entre el público más joven, son psicólogos del comportamiento, malabaristas de los algoritmos, todo un ejército de brillantes ingenieros, cuyo trabajo consiste en atrapar a los clientes bajo la trampa hormonal de la dopamina. Nos hacen salivar como perros ante una chuleta.

Ocurre lo mismo con la industria del odio. Esta polarización afectiva que nos aturde no ha surgido por causas objetivas ni de modo inexorable, gran parte del fenómeno se debe a una alianza entre los extremistas políticos y la competencia inmoral por las audiencias de las redes sociales, que han proporcionado un instrumento inédito para actuar de modo selectivo y personal ante el consumidor. Cada uno de ellos recibe a la carta su ración diaria de motivos para indignarse, enfadarse y, llegado el caso, reaccionar. Si te caen mal los moros, vas a ver mucho moro escupiendo, matando y violando, y vas a conocer mucha gente que piensa como tú. Y los hechos, los que sean, no te van a estropear tu verdad.

Las redes, que son negocios publicitarios con disfraz de tecnológicas, son el principal aliado de estos extremistas como en su día la imprenta lo fue de la Ilustración, un binomio destructor frente a aquel otro que arrojó luz sobre el mundo occidental. Éste descarga mierda, malestar y asco.

Todos los partidos vienen utilizando técnicas de segmentación publicitaria para convencernos con dianas muy bien dirigidas, tal como hizo Cambrigde Analytica en el referéndum del Brexit, pero han sido las compañías tecnológicas las cooperadoras necesarias al haber eliminado sus limitadores emocionales ante las amenazas ejercidas por Donald Trump, para quien los moderadores de contenidos son cercenadores de la libertad de expresión. Estos tiempos oscuros tienen su discurso inaugural en el que J.D.Vance, vicepresidente de Estados Unidos, pronunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich el 14 de febrero de este año. La verdadera amenaza de Europa, nos dijo entonces, no proviene de Rusia, sino de dentro, de los enemigos de la libertad de expresión y del disenso. Días antes, quien puede ser el sucesor de Donald Trump hizo campaña en Alemania por la extrema derecha de la AfD.

Esta industria es tan poderosa que ha desbancado a las petroleras y financieras de los primeros puestos del ranking de mundial capitalización. Por eso todos salivamos como perros con rabia.