A la salida que se debe realizar cuando la pandemia haya sido derrotada, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha puesto un nombre que no dice exactamente de lo que se trata: la desescalada. ¿Eso qué es, Dios mío de mi alma? Creo que Pedro Sánchez le teme a la salida de la gente, de los millones y millones encerrados en sus casas desde hace semanas. Hace bien en tener ese temor. Porque muchos que tenían un trabajo no tendrán un trabajo, muchos que tenían a sus padres y abuelos en sus casas o en las residencias geriátricas, no tendrán a sus padres ni a sus abuelos. Pero vamos, dejando a un lado los lutos y los duelos, ¿cómo se organiza todo para que no se produzca una estampida (con perdón)? Bueno, si escalada es subir a la montaña (por ejemplo)o a una altura de protección, la desescalada será la bajada al suelo, a la realidad. Que deberá hacerse con mucho cuidado para evitar las caídas, despeñarse, digo. Como llevamos dos días bajando números de fallecimientos y aumentando el de curaciones, algunos se han puesto en esto, en la organización de la salida, de la bajada de todo lo alto en donde nos hemos puesto para que no nos coja el toro ensogado que se ha liberado de la soga y campea a sus anchas por las calles de España. Se dirán que si lograron que nos auto encerráramos en casa, lograrán que la salida sea a su conveniencia o voluntad. ¿Un día los pares y el otro los impares? Las bromas que hemos leído/visto de las ganas de algunos por coger la barra de un bar o el camino de la playa o la montaña, la muchedumbre deseando tomar posesión de lo que es suyo, o sea, este espacio que compartimos, da terror, ahora, a nuestros gobernantes, visto lo que estamos padeciendo en parte por lo del Día de la Mujer y demás encuentros de mucha gente en los estadios, discotecas, calles cuando se pensaba que Italia estaba muy lejos y China ya ni te cuento. Porque, ¿y si vuelve, si no se ha ido del todo? En Alemania estudian dejar salir sólo a los que ha desarrollado los anticuerpos del Covid19. Me parece muy inteligente, muy alemán. Y así se podrán reincorporar a sus trabajos, a sus vidas fuera de la la reclusión en la que vivimos. ¿Esto cuánto vale? Vale centenares de miles de pruebas y las consecuencias que se extraigan, y valen las ayudas a tantos para que España se ponga en pie y se eche a andar. Y se pueda curar de las heridas.