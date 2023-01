Montemenor nos ilustra sobre un tipo de turismo que no se sabe en qué consiste, le llama "turismo de convivencia", no sé si ella y sus camaradas , cuando viajan en vuelos low cost y alquilan apartamentos por AirBNB practican ese tipo de turismo consistente en ir por la calle saludando al personal con un "hola Don Pepito, hola Don José", tocándose el ala del sombrero, dejándole paso a las damas, cediéndole el asiento a las personas mayores. Esas normas de buena educación. La concejala, que es muy leída, muy escribida y muy viajada sabe aquella frase de Thomas de Quincey "si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo se pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor,se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente" . En Cádiz se ponen límites a los apartamentos turísticos con la excusa de que expulsa a los vecinos, se dijo que iban a bajar los precios de los alquileres, al final resulta que los alquileres han subido tras las limitaciones. La realidad es muy tozuda y los hechos caen encima, aunque Martín Vila sigue sin pagarme la tapa de ensaladilla que se apostó. No sé en qué consiste ese turismo de convivencia que dice la edil, lo habrá leído en algún folleto desde que se ha vuelto trostkista y andalucista, valga la empanada mental . Se defiende por un lado el turismo vinculado a los rodajes pero se le encarga siempre a la misma empresa que haga los mismos vídeos para FRITUR (Monforte dixit) año tras año, con ella y el alcalde de actores, que para eso lo pagan, con nuestro dinero, eso sí. Que la ciudad se llene, dice, de guionistas, productores, actores y demás profesionales del sector, estos deben saludar mucho, como decía, creo que era el Morera, porque son muy saludables. Estaría bien que en el Equipo de Gobierno sepan dónde están los cines, incluso que vayan alguna vez a alguno. Diría más: estaría maravilloso que leyeran algún libro de vez en cuando, en Google Maps pueden ver dónde está Quorum, La Ratonera, Jaime, Manuel de Falla, María Zambrano o Plastilina. Leer, ver cine y viajar con actividades fantásticas, aparte de ir todos al mismo gimnasio y a los mismos bares, que no solo de pan vive el hombre. De tanto hacer vida en común los anticapis municipales solo se rodean de los pelotas que sirven igual para hacer el ganso en la Casa de América de Madrid que cantarle a Albita, en Cádiz si no te tomas las copas en el Habana, no vas al gimnasio de Regimiento de Infantería de Cádiz, no te tomas las cervezas en la calle Cobos, en la plaza de Macías Retes, en Asdrúbal o en el 12, no eres nadie, para qué pretender que te reciban, te devuelvan las llamadas o incluso te reciban.