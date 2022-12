La política que se hace en Madrid, en la Moncloa y en el Congreso, pero también en otros centros de poder económico o social, tiende a recalentarse con suma facilidad. Los indicadores de presión alcanzan la zona roja y les cuesta mucho trabajo volver a niveles de normalidad, quizás porque nadie tiene interés en que así sea. Las últimas constataciones de esta circunstancia las hemos tenido a cuenta de la renovación de los órganos judiciales y de la reforma penal a la carta para los separatistas catalanes. Se ha hablado con una facilidad que espanta de golpe de Estado y en lo que ya se ha convertido en una especie de penosa tradición el Rey ha tenido que actuar de bombero en su discurso de Nochebuena y alertar sobre los peligros del deterioro de las instituciones.

Sin restarle la importancia que tienen los asuntos que se dirimen en la alta política española, el exceso de temperatura que se alcanza en los debates tiene mucho que ver con los comportamientos endogámicos y con la colaboración necesaria de los medios que se editan en la capital del Reino, que muchos días -casi todos, diría yo- parecen más interesados en jugar sus cartas políticas y en meter palo en candela que en trasladar hechos y aportar argumentos para un debate sensato. No es la primera vez ni estas escaladas de crispación han nacido con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero asistimos en los últimos meses a uno de sus episodios más enfebrecidos.

Afortunadamente para usted que lo lee, y para nosotros que lo hacemos, el periódico que tiene en sus manos mira esos acontecimientos con la distancia que aporta no sólo la geografía, sino el hecho de estar lejos de la melé capitalina y no tener otro empeño que el de informar de hechos que tienen trascendencia indudable, pero en los que no tenemos más bandera que la defensa del derecho a la información.

Permítanme, por tanto, que aproveche este último artículo del año para barrer para casa y reivindicar el valor de la prensa de proximidad, la que es capaz de acercar los problemas que de verdad afectan a la vida cotidiana, la que habla de la educación, la sanidad o la cesta de la compra y pone un punto de sensatez cuando analiza el griterío ensordecedor en el que llegan envueltas muchas discusiones. La prensa local es imprescindible por muchas cosas, pero también porque es capaz de abstraerse del ruido y hablar claro de lo importante.