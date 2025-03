RTVE: propaganda y circo

Silvia Intxaurrondo ha saludado con entusiasmo el desembarco de los ex de Sálvame en RTVE: “Estoy deseándolo. A mí me parece que la televisión pública es para compañeros que aportan y, sinceramente, bienvenidos a todos aquellos compañeros que vengan a aportar su talento a la pública”. Los talentos que aportan ya los conocemos de sobra tras más de una década de reinado y declive de Sálvame en Tele 5. Se comprende su entusiasmo porque para ella la pública no debe ser “esa televisión que hace lo que no hacen las privadas porque no da audiencia”. Pues mire usted, lo único que justifica la existencia de una televisión pública es la neutralidad informativa que la ponga por encima de las legítimas líneas editoriales que alinean a las privadas con determinadas ideologías e intereses y la calidad de una programación salvaguardada, gracias a la financiación con recursos públicos, de la lucha por las audiencias que permiten a las privadas captar la publicidad que es su única fuente de financiación. Desgraciadamente ambos fines se incumplen en RTVE desde hace muchos años, y ahora, en una apoteosis de competencia a la baja con las privadas y de propaganda, más que nunca.

Que en el fondo RTVE sabe lo que debería ser y no es una televisión pública se transparenta en el lavado que en su nota oficial hace de los cuatro presentadores del nuevo programa, dos importados de Sálvame y dos de la casa. María Patiño es “un referente que lucha por causas como la salud mental”. Belén Esteban es “un pilar fundamental del nuevo programa de La 1” por su “historia de superación y su conexión con la audiencia”. Aitor Albizua “representa el equilibrio perfecto a través del rigor y el entretenimiento” e Inés Hernand “una nueva generación que apuesta por la igualdad y la diversidad” cuyo “compromiso con las causas sociales la han convertido en una de las voces más influyentes del momento”.

Que no falte de ná. Aunque RTVE lo supera al presentar el nuevo programa como ejemplo de “una televisión pública cercana, inclusiva y de calidad, que refuerza su compromiso con la pluralidad, la diversidad y el servicio público”. Basta ver a los cuatro presentadores y a Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros y Chelo García-Cortés en la promoción que parodia El mago de Oz para hacerse una idea de este compromiso con la inclusión, la calidad, la pluralidad, la diversidad y el servicio público.