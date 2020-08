El retorno de la Catedral

Cerrada desde el inicio del estado de alarma y el obligado confinamiento, la Catedral de Cádiz ha vuelto a abrir sus puertas a los fieles y a los turistas, con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Era necesaria esta reapertura. No sólo por lo que significa de normalidad en nuestras vidas, si no por la relevancia que la seo tiene dentro de la oferta turística y cultural de una ciudad que sabe que tiene en el aumento de visitantes una tabla de flotación esencial para su economía. Ya muchos de los primeros turistas, tras el inicio de la desescalada, habían lamentado que no podían acceder a la Catedral, ni a su extraordinario museo que, por el momento, sigue cerrado al público.