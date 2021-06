Como era de esperar, en las elecciones celebradas por el PSOE en Andalucía para designar mediante el voto de sus afiliados su candidato para la presidencia de la Junta, ha sido el que es alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el más votado con considerable diferencia sobre la que fue presidenta de la Junta, Susana Díaz. No urgía tomar la decisión teniendo en cuenta el tiempo teórico que falta para el fin del mandato del actual presidente, Juanma Moreno, pero suponen que puede existir un adelanto electoral por causas diversas.

Han coincidido en el mismo día dos noticias luctuosas, como son los fallecimientos de don Manuel Clavero Arévalo y de don Manuel Ponce Cordones, ambos abogados, que han llegado a cumplir respectivamente 95 y 94 años. El profesor Clavero, como docente, dejó una larga y fructífera saga de alumnos en la Facultad de Derecho de Sevilla. Como estudié en Madrid, mi trato con él fue por motivos profesionales y, especialmente, en los ocho años en los que fui parlamentario andaluz. Manuel Ponce pertenecía a una saga de abogados gaditanos cuyo padre fue muchos años administrador de la Aduana de Cádiz, y lo traté cuando ambos éramos miembros del tribunal de contrabando y defraudación. Fui amigo de su hermano Cristóbal y de Manolo, que era muy fino jurista. Su hijo Manolo fue compañero en la Abogacía del Estado de Cádiz y era el jefe de la Abogacía, cuando me reincorporé después de mi excedencia parlamentaria. "Bueno donde los haya", me dijo de él, el director general de lo Contencioso, nuestro jefe.

Los rivales políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no le perdonan ni una. Su pregunta retórica sobre la actuación del Rey en la firma de los indultos a los independentistas catalanes, que según la vicepresidenta Calvo los tendremos en dos o tres semanas, ha sido criticada por el ministro Ábalos, cuando todo el mundo sabe que la firma Real es exigida en todas las decisiones del Gobierno y no se trata de una trampa que le prepare el Gobierno. Mejor harían los políticos socialistas criticando la decisión de Sánchez, no compartida por muchos de ellos, de conceder estos indultos, cuando los beneficiarios no se cansan de repetir que lo volverían a hacer y ni siquiera dan un argumento de utilidad para estos indultos. No ha sido la presidenta de Madrid, la que humilla con su comentario al Rey.

Quedamos a la espera de la reunión que ha prometido Sánchez al presidente andaluz para tratar el reparto de los fondos europeos y salida de la crisis sanitaria. Espera Moreno que la reunión dure un tiempo razonable, luego de haberla esperado dos años y medio.