Pues veo yo que tiene poco... Papeles por los suelos, cajas desvencijadas, ¡anda, las pilas!, el olor a café, el pijama nuevo, ¡la haba, a pagar el roscón! ¿Que tiene poco...? Esto me está chico, ¿lo hay en otro color?, ¿tienes el ticket regalo?, el destornillador de estrella (y el destornillador en vaso largo), la noche que se va haciendo día, el cigarrito de quedito en el balcón... Shh cuidado, que no se despierte... Los hombres, como fugitivos, cruzan las calles de madrugada con sus grandes bolsas... Al final me arrepiento de no haberle cogido una cosita más... ¿Compraste el fiso?, sábanas en el sofá, la risa que se afloja, ahogada, ¡que lo montaste al revés!, las pisadas que provocan un terremoto en los corazones, nada, nada, sólo se levantó para ir al baño... Que no tiene poco... Los ojos dormilones abiertos de par en par se reflejan en los nuestros a medio cerrar... El regalo perfecto. Tú.