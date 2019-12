Sin rascarse el bolsillo

El año que se va trajo algunas desgracias : se fueron Pérez Llorca y Pepe Oneto para unos, Juan Carlos Aragón y Manolito Santander para otros. Qué duda cabe que Cádiz es peor sin ellos, que cada uno se apunte en el obituario de su elección. Para unos la desgracia fue la sentencia del Procés, para otros la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para unos la victoria de José María González 'Kichi' en las papeletas, para otros la irrupción de Vox con el jinete y el Generalísimo al frente de la mesnada españolista. Algunos piensan que la desgracia es la negociación del PSOE con ERC hasta el punto de que uno de los cuatro generales de Vox pide un golpe de Estado. En la ciudad esperamos a Godot, como siempre: Valcárcel, Ciudad de la Justicia, arreglo de las murallas, nuevo hospital, Edusi, Plaza de Sevilla, Museo del Carnaval, Torrot, Terminal Reina Sofía y un etcétera tan largo y repetitivo que resulta tedioso, años y años con el deseo de que por lo menos un proyecto se concrete, lo que debe ser mucho pedir. Siempre a la espera de que llegue la Flota del Nuevo Mundo cargada con doblones que alivien la situación de menesterosos y logreros, nos declaren puerto franco o cualquier otra bondad con que alguien resuelva nuestros problemas, aparte de La Lucha No Se Negocia y otros asuntos esféricos que si aquí producen sonrisas a mí me traen a mal traer desde el partido de Turín. La felicidad va por barrios.

El nuevo año se abrirá sin el peaje de la autopista después de 50 años de pagar cuando se va en coche a Sevilla. Según dicen es una buena noticia porque hay gente que se va a ahorrar 7 euros cuando vayan a la capital regional a ver procesiones o a la feria. Esto es como en el mundo digital: si no pagas por algo es porque el producto eres tú. O como se dice en el póker: si avanzada la partida no sabes quién es el primo es porque lo eres tú. Digo yo que sería lo normal que el mantenimiento de la autopista lo pagasen quienes la usan, sobre todo si hay una red de ferrocarriles y una carretera nacional que discurre al lado. El que quiera autopista que se rasque el bolsillo, porque de otra manera lo tendremos que pagar todos los españoles. Siete euros no parece una fortuna, desde luego, y se paga por ir un poco más rápido sin tener que cruzar El Cuervo ni Dos Hermanas (qué asco ¿a qué me recuerda esto?). Aunque alguna alegría de vez en cuando tampoco viene mal, que estamos escasos. Se nos vende como una epopeya lo que tenía que haber ocurrido hace 25 años y que en realidad afecta a unos pocos.