El quilombo

La Real Academia Española define 'quilombo' como 'lío, barullo, gresca, desorden' pero en el español de la Argentina, donde se usa mucho, a cualquier situación más o menos conflictiva, de solución difícil, se llama 'quilombo'. Que es lo que nos dicen por todas partes que pasa en 'la derecha' española. O sea, la izquierda real va a Roma a ver al Papa y sale encantada de haberse fotografiado con el Santo Padre y la derecha no sale de su casa, el hogar de la discusión y la discordia. Villa Quilombo. Todo gira en un número de nombres propios, digo Ayuso, Olona, Casado, Teodoro, Juanma Moreno, Inés Arrimadas y así. Y encuestas. Depende de qué casa de apuestas, los escaños de un partido o los otros dos suben y bajan, con relación a la mayoría ya establecida que fue a Roma. Y las bajadas o subidas tienen un efecto inmediato, en ocasiones demoledor, angustioso sobre la zona quilombo de la política española. Todo llega tan mascado, perfilado, concretado, indisimulado y presuntamente infalible que puede que muchos se digan, pues para qué voy a ir a votar si ya hay resultados y gobiernos, con las carteras repartidas, y las políticas negociadas hasta el más pequeño párrafo de la ley. Ay, pero ¡es mentira! O sea, no es verdad. Hasta que no se abran las urnas no se sabrá si Yolanda Díaz unificará a la izquierda, desde los antisistemas hasta la izquierda de la socialdemocracia, hoy en el PSOE. El ex-gurú de la Moncloa lo viene diciendo en La Vanguardia casi todas las semanas, y en la intimidad, por supuesto. Pedro Sánchez guarda silencio y tengo la impresión de que ha vuelto a coger su coche de cuando lo echaron de la Secretaría General, y no para de hablar con conocidos y desconocidos, aquí y allá, para lograr, otra vez, el triunfo sobre sus enemigos/adversarios. Pactando con todos, como hizo hace dos años. Y constituyendo un gobierno. Vamos, lo contrario de lo que pretende Casado porque no quiere quedar arrasado por un pacto con Vox al que las casas de apuestas le dan o no, depende. Pero para sumar hay que tener sumandos, ¿si se tienen los sumandos necesarios abortarán el pacto, el gobierno, la cosa? Hablo de deshacer el quilombo que dicen que hay en la mitad para allá de España. Es lo que está ahora en las encuestas, que parecen hechas a nuestras espaldas, como si fuera un experimento con gaseosa. Pero no veo yo a la mayoría de la gente en este quilombo sino leyendo a Baroja y huyendo de lo que dice la RAE, ese barullo de todos contra todos.