Entre tantos datos de contagios, curados y fallecidos; entre las cifras de inmunizados; entre las fases para abandonar progresivamente el confinamiento; entre los planes para abrir las playas y recuperar el turismo; entre el despiadado aumento del desempleo; entre tantos autónomos y empresas abocadas a un oscuro futuro... Entre todo lo que nos rodea cada día, lo que queda por venir, no nos engañemos, no es nada halagüeño. Y si a la lógica incertidumbre generada por esta pandemia, que ha sacudido las raíces de nuestra civilización, se le añade la foto fija de quienes llevan las riendas de la situación -en la ciudad, en la comunidad, en el país, en Europa, en el mundo-, el futuro no pinta mucho mejor. Y no se trata de incapacidad, que aquí el que más y el que menos está aprendiendo cada día cosas nuevas; se trata de que, una vez más, la política y sus rancias disputas se están imponiendo a la lógica y a la salud.