De puro hierro

Estoy de acuerdo con Antonio Martínez Ares en que hay dos visiones sobre Cádiz, una basada en el tópico y otra la realidad. Lo que ocurre es que el mismo Martínez Ares cae en el tópico. Se supone que el "por fuera" es la visión del gaditano gracioso, las playas, la buena vida y el subsidio. En ese tópico está el carnaval del que él mismo forma parte. Si no hubiera el tópico del carnaval , la comparsa de Ares no tendría los contratos que tiene, y yo que me alegro. Antonio ("Don Antonio") es un tipo con talento, con las contradicciones que tenemos todos. Así que el "por fuera" que critica es el que le sirve a su comparsa para ser famosos. En cambio él ve un "por dentro" que a mi juicio forma parte de otro tópico sin base en la realidad. Eso de "mi gente de astilleros" y todo el rollo consiguiente de la huelga del metal (la goma quemada, la tanqueta, los abnegados luchadores) forman parte de una mentira mayúscula. La huelga del Metal tenía como objeto una subida salarial en el convenio. Nada que ver con el futuro de Cádiz, con la emancipación de la clase obrera, con la dignidad ni nada por el estilo. Consiguieron sus 80 euros al mes y a seguir con su vida. No se les ha visto a ninguno desde entonces luchar por la dignidad de los camareros con contratos de media jornada y horarios de 12 horas, por las kellys subempleadas, por las empleadas de hogar sin contrato. No he visto a ninguno de ellos defender a los migrantes que buscan un futuro mejor , ninguno ha quemado neumáticos por el nuevo hospital, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, ninguno ha protestado por la marginación a la que nos somete la Junta, por el olvido del Gobierno de España a la hora de invertir en las murallas, el nudo de Tres Caminos, el ferrocarril, la nueva Comisaría o el nuevo edificio de la Subdelegación, no ha habido manifestantes del Metal contra la marginación de la ciudad en los fondos Next Generation, ni en la crítica al despilfarro de la clase política. Así que eso de que "por dentro" la provincia está llena de luchadores es simplemente mentira. Aquí cada uno va a lo suyo, por dentro y por fuera. El "por dentro" serían esos miles de gaditanos que se levantan temprano, sostienen a sus familias, luchan por sus hijos con abnegación, no salen en ningún suplemento de carnaval ni tienen una cámara a su disposición para hablar de si el carnaval debía ser en febrero o en mayo, todo eso que parece preocupar a los carnavaleros y que forma parte del "por fuera". Dignos de elogio son los gaditanos que se esfuerzan cada día, los jóvenes que se tienen que ir fuera, los que no encuentran vivienda, los que se sacrifican por salarios de hambre, los autónomos y los pequeños empresarios. Esos sí están hechos de puro hierro.