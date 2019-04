11 puntos Goebbels

Cuando vemos las grabaciones de los prebostes nazis, gesticulando a la moda del expresionismo, en imágenes en blanco y negro y algo aceleradas, con subtítulos a la vez atroces y ridículos, los contemplamos como marcianos. ¿Cómo fue posible?, nos preguntamos. No sólo la asunción de unas ideas que eran puro genocidio, sino que esas ideas se vendieran, además, de forma tan zafia -les invito, no obstante, a que pongan algunas caras y discursos de ahora en B/N y a cámara rápida-. Y hete aquí que, casi un siglo después, hay que reconocer que Goebbels sabía lo que se traía entre manos. Les invito a repasar sus once puntos de propaganda: le dan a gusto a la victimización, a la exageración, al machaque, a la falacia del hombre de paja, de la parte por el todo. ¿Mi favorito? El 11, Principio de unanimidad: no pensamos nada raro, sino "como todo el mundo". Es acongojante, por no decir otra cosa.