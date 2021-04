Los pueblos blancos de la pandemia

Aunque no hay turistas como los de antes, la vida sigue como si los hubiera. También esto pasará, y volverán los viajes de siempre. La guía Lonely Planet (a la que se suele calificar como prestigiosa, aunque en sus orígenes era para trotamundos y no para viajeros de cinco estrellas) ha considerado a la Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz como la mejor de Andalucía, por delante de Granada y su Sierra Subbética, y también de la Alpujarra y Sierra Nevada, de la Costa de Almería y de todo lo demás. La Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz fue la más votada, y goza de una excelente imagen de marca. Es un destino al que no le hace falta la propaganda de Fitur, ni de ninguna guía, para que acuda la gente en masa.

Y ahí te quería ver. La Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz no es sólo la más bonita de Andalucía, sino el epicentro del coronavirus en la provincia gaditana. Este es un gran misterio doloroso. ¿Por qué la Sierra ha batido todos los récords de contagios en la pandemia? ¿Eso se está investigando? ¿La culpa es del serrano? ¿La culpa es de los turistas que llegan, a pesar de que el turismo está por los suelos, y no por los cielos del puerto de las Palomas?

Hay varios casos curiosos. Uno es el de Alcalá del Valle, a la que Lonely Planet no incluye entre los 19 pueblos blancos. Alcalá del Valle parece que no está en el mundo. Por los contagios de la residencia de mayores (y por las protestas de su alcalde, Rafael Aguilera, de Adelante Andalucía) esta población saltó a la fama. Lo curioso es que Alcalá del Valle ha seguido después entre los municipios con más altos índices de contagios, en 2020 y en 2021, en todas las olas.

Otro caso raro, en la primera ola, fue Zahara de la Sierra, que sí aparece entre los 19 pueblos de la Ruta. Allí montaron un confinamiento perimetral por su cuenta, de modo que no entraba nadie que no fuera lugareño o estuviera controlado. Turismo cero/cero. Nada de guiris de Lonely Planet, ni con guías Michelín o Repsol. Y así salvaron los muebles durante el confinamiento a ultranza de la primera ola.

En los últimos meses, la Ruta de los Pueblos Blancos ha experimentado subidas y bajadas en las estadísticas del coronavirus provincial. En el ranking actual, Alcalá del Valle, El Bosque, Puerto Serrano y Ubrique aparecen confinados y con los bares y negocios cerrados hasta el 23 de abril. También hay confinamiento local en Villamartín y Benaocaz. El distrito de la Sierra está en el nivel 4. Esa incidencia tan alta merece, al menos, algunas explicaciones oficiales.