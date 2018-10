El pueblo elegido y la obra social

Escucho cómo se me caen los huesecillos del oído cuando García Tejerina dice que los niños manchegos llevan dos años de ventaja a los niños andaluces. Pero también me llevo las manos a la cabeza con esos estudios que afirman que en Andalucía tenemos a más niños superdotados que en ningún sitio. Por supuesto: el pueblo elegido somos todos, ¿o qué pensabais? En su afán, el complejo de inferioridad puede engullir Polonia y todo lo que se encuentre por delante. También, las distancias que pueden recorrer la torpeza y el todo por el todo políticos se miden a velocidad ultrasónica. Con sus palabras, García Tejerina acaba de confirmar, sin querer queriendo, el concepto que el PP tiene de Andalucía: una inmensa obra social. No muy distinto de aquello de la caña de pescar de Albert Rivera. Sólo con que los niños andaluces consigan ser la mitad de lerdos de lo que parecemos algunos adultos, ya tendremos mucho ganado.