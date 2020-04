La procesión va por dentro

Estimados capillas: ya que nadie os lo dice tendré que ser yo: no hay procesiones. Sí hay Semana Santa motivo por el cual podéis rezar, sacrificaros, no comer carne, ayuno y abstinencia y todas esas cosas que os dicen los curas de que hay que hacer en estas fechas. Los creyentes deberíais cumplir las normas de la religión que decís profesar. Eso sí: no hay ni un solo paso en la calle. Os podéis engañar leyendo los periódicos como si sonasen los maniguetazas (salvo en el Ecce Homo, La Palma y el Despojado, claro) pero la realidad es que no hay bandas de música, desfiles militares, capirotes, túnicas, cruces de guía, bandas de música,, incienso, no hubo pregón, no hay martillos para llamar a los cargadores, no hay polémica por la forma en la que el Despojado lleva su paso, no hay disputa entre talibanes y sevillitas, no hay tertulias cofrades y todo lo demás morralla propia de estas fechas. A lo sumo tres en Santo Domingo y cuatro en La Palma (¿está permitido?).Por si fuera poco este año ha hecho buen tiempo todos los días, por lo que las amargas lágrimas de Martín José no serán por la lluvia. A lo más habrá olor a azahar porque la naturaleza es tozuda Os podéis inyectar en vena las procesiones del año pasado que se ha visto obligada a dar Onda Cádiz ante el terremoto que se ha montado porque iban a dar solo resúmenes, con llamadas al alcalde, comentarios desagradables en redes sociales (¿los capillas no son cristianos?¿no practican el amor al prójimo? ). A partir de las 11 de la noche en Canal Sur a toda hora en 7 TV . Os pegáis al televisor y os hacéis a la idea de que estáis en la calle, incluso podéis echar las pipas al suelo del salón aunque os ahorráis horas y horas de pie. Al fin y al cabo cada año es lo mismo, un espectáculo bastante chungo, como si las agrupaciones de carnaval cantaran las mismas coplas en el Falla. La Semana Santa, el carnaval de los curas que dijo Monforte, es un espectáculo repetido. Lo digo por los que van a ver a las mismas cofradías en los mismos sitios hacer las mismas cosas, con la novedad de que han comprado un farol, un quemador de incienso de no sé qué joyero , la ropa ha dejado de ser de raso para ser ruán, o como se diga eso. Y todos los años los mismos comentarios del respetable público sobre dónde les llevaban su s padres, sobre si cargan mejor o peor , si la banda de música de Salteras o de Puerto Real afinan más o menos. Se puede ver en el salón de casa gracias al Gobierno, no os perdéis nada. Las calles más limpias salvo las porquerías de los perros.