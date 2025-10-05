Los problemas de la sanidad

Mientras la gaditana Carmen Vega sigue esperando para una compleja operación, tras más de 300 días en la lista de espera, los médicos de Atención Primaria paran reclamando mejoras en sus precarias condiciones de trabajo, y se reconoce desde la administración los errores en el cribado de cáncer de mama, quienes deben tomar las riendas para mejorar la sanidad pública o no saben o no pueden tomar las medidas para recuperar el sistema público.