El presupuesto de la Junta

Destacaba Diario de Cádiz en su primera página, que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y C´s, con el apoyo de Vox, tiene aprobados los presupuestos para 2020. Resulta que no son los primeros, sino los segundos que aprueba el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. Esto de tener aprobado los presupuestos, no debiera ser noticia, ni menos destacada, porque el presupuesto anual en una democracia es la primera obligación del gobernante, que tiene que decir a los ciudadanos, a los que se les ha detraído parte de sus ingresos a través de impuestos y demás cargas fiscales, a qué va a destinar los fondos recaudados. Los presupuestos son la ley más importante que el Gobierno presenta en el año. A ello se refiere la Constitución y aunque sea práctica habitual no presentar los presupuestos, en tiempo y forma, el art. 135 CE, después de su reforma en 2011, ordena su presentación antes que expire el anterior y siempre antes del 31 de diciembre. Es la primera Autonomía que aprueba sus presupuestos, lo que evidencia buen entendimiento en el gobierno andaluz y que permitirá al actual, concluir su mandato. Y no es fácil porque exige muchos esfuerzos de diálogo y acierto en su formulación, que al parecer no se dan a nivel del Estado español, que gobierna con los presupuestos prorrogados de los tiempos de Montoro, bajo la presidencia de Rajoy. Es de alabar el clima de entendimiento que se da en Andalucía entre ideas y caracteres tan dispares como pueden llegar a ser, PP, C´s y Vox, mientras que en otras Comunidades como en Madrid y Murcia, las cosas no suceden así.

El pronóstico de doña Susana Díaz de que esta sería una legislatura corta, por la falta de entendimiento de los grupos del "trifachito", no se va a cumplir y quizás esto le obligue a repensarse su voluntad de volver a ser candidata a la presidencia de la Junta. Y no solo, porque no goza del favor del Secretario General de su partido, que es de los que no olvidan (aquello que le dijo: "no mientas cariño" o "tu problema no soy yo Pedro, tu problema eres tú") sino también por la herencia de los ERES, en los que aunque no fue enjuiciada, ni menos condenada, está implicada por su condición de dirigente del partido y a diferencia de lo que ocurre en Madrid, donde Unidas Podemos, apoyará en su investidura a Pedro Sanchez, al que ya no le quita el sueño, con Adelante Andalucía y su líder Teresa Rodríguez, se las tiene tiesas.