Todo el poder para los soviets

En tres meses va a explosionar Adelante Andalucía ,de camino se romperá Adelante Cádiz. Desde el momento en que los Anticapitalistas abandonaron Podemos se vio venir que la situación era insostenible. Las bases por las cuales funcionaba Adelante saltaron por los aires : dentro de la coalición se había formado un grupo más . Como es normal , Izquierda Unida y Podemos no aceptarán el liderazgo de Teresa Rodríguez que lo ostentaba en la medida en que representaba al principal partido de la coalición, Podemos . Ahora que ya no forma parte de ese partido dudo que la dejen seguir. Si antes no ha reventado Adelante es por la crisis sanitaria, por eso supongo que en septiembre se ajustarán cuentas. La primera que ha abandonado el barco de los anticapis ha sido Ángela Aguilera, porque veía peligrar su escaño. La vida es dura y trabajar es más duro aún. Por supuesto en la ciudad de Cádiz habrá consecuencias. Por ahora el reparto de cargos tapa el conflicto. En el grupo municipal de Adelante Cádiz hay 3 de IU (Ganar Cádiz) , 5 anticapis y 5 de Podemos. Cuando los anticapis se queden fuera de Adelante el terremoto sacudirá la ciudad. Por si fuera poco en el círculo gaditano ahora anticapitalista, antes de Podemos, de la calle Sacramento esquina a San José , han empezado las desavenencias impulsadas por ese gran conspirador que es Jesús Rodríguez. Los más puros y radicales de los anticapitalistas están en contra de Teresa Rodríguez y José María González porque dicen que se han aburguesado, que su participación en las instituciones les ha convertido en agentes del capitalismo, que es necesario volver a la pureza original contra el sistema. Jesús Rodríguez con Laura Mingorance, María Romay y otros empiezan a agitar las reuniones así que no es descartable que lo que fue Adelante Cádiz se rompa en tres pedazos: la coalición IU-Podemos, el grupo de Teresa y el alcalde y los anticapis plus. Cuando se juega a la radicalidad siempre hay alguien más a la izquierda y algún insatisfecho. No se sabe con certeza qué hizo Jesús Rodríguez los cuatro años que fue diputado, ni siquiera qué medidas revolucionarias puso en práctica María Romay (la de los "temas chungos") aparte de llevar a Procopio como si fuera un llaverito. Romay pasará a la historia por el disfraz de Diosa Gades, no por las medidas revolucionarias que puso en marcha. Hay gente que están más a gusto repartiendo panfletos y poniendo pintadas contra los pisos turísticos. Que venga el tío del piolet.