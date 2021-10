La plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional y nulos los apartados 1,2 y 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 21/2004 de 5 de marzo). Estos artículos establecen el método para calcular el impuesto y parten de la consideración, que es indiscutible, que el suelo urbano siempre se revaloriza. Se trata de la temida "plusvalía", que frena muchas compra ventas, pero muy apreciadas por las corporaciones locales por sus buenos resultados recaudatorios. Vale como ejemplo que, según la información de este periódico, al Ayuntamiento de Cádiz le suponía alrededor de 7 millones de euros anuales; 3 millones al del Puerto de Santa María; 2 millones a los de San Fernando y Rota y casi 1 millón al de Puerto Real.

La sentencia, que está todavía pendiente de su publicación, adelanta que no tiene carácter retroactivo, lo que quiere decir que lo pagado bien lo está y no habrá lugar a devoluciones de lo satisfecho. La plusvalía lleva algún tiempo que no tiene buena salud fiscal, porque en 2017 otra sentencia declaró que los Ayuntamientos sólo pueden cobrarlo si efectivamente ha habido una ganancia patrimonial. Hay otra sentencias más del TC en el mismo sentido, lo que debía haber llamado la atención del legislador para la reforma del impuesto, cuando supone la tercera fuente de financiación, en cuantía de las entidades locales, solo superada por las transferencias estatales y el IBI.

Este impuesto opera sobre el valor catastral del suelo de la propiedad en el momento de la venta (que es fijado por el propio Ayuntamiento), computándose por años completos la tenencia del inmueble. Así, de 1 a 3 años el tipo impositivo es del 3,7 %; hasta 10 años, 3,5 % y 3,2 % hasta 20 años. Se parte pues de que el suelo urbano siempre se revaloriza y es en esto con lo que no está conforme la sentencia. Esta cuestión de inconstitucionalidad ha sido promovida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la que hay que agradecérselo. En alguna ocasión, el TC había estimado algunos recursos, cuando los contribuyentes habían demostrado minusvalía, que no plusvalías, en los valores de los terrenos. Y en otra, declaró que la norma no puede aplicarse si se demuestra que hay pérdida de valor y tampoco cuando la cuota a pagar es mayor que el incremento resultante. Confiemos en que el Gobierno ponga la máxima diligencia en dictar normas aclaratorias de la sentencia del TC. La primera ya sí que la tenemos: solo podrán reclamar los que ya hubieran recurrido, pero no los que no lo han hecho