Otra vez a la playa? Los niños se rebelan ante los planes de sus padres que ante este calor no ven otra salida que buscar el mar para encontrar algo de refresco. La playa está a escasamente 200 metros y, a base de tenerla cerca y de disfrutarla cada vez que se quiere, no se le da el valor suficiente. Mientras tanto, desde las diez de la mañana están llegando a la ciudad decenas de autobuses que vienen desde puntos del interior de buena parte de Andalucía buscando un día de playa como algo excepcional, como si fuera un día de fiesta al encontrar algo que no tienen. Filetes empanados desde la madrugada, sillas y carretera y toalla, que el tiempo no está para mantas. Durante el día ocupan la playa como si hubieran encontrado un oasis en el desierto tratando de parar la hora del reloj para no tener que montarse en el autobús de vuelta. Y, tumbados al sol, alucinarán cuando escuchen a los críos cercanos quejarse por otro día de playa.