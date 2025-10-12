Un plan muy cortito

Después de tantos y tantos años de redacción del estudio, el nuevo Plan de Transportes de la Bahía de Cádiz ha decepcionado ante la ausencia de decisiones valientes y contundentes para mejorar las comunicaciones en su zona de influencia. Mientras, el uso del vehículo privado no para de crecer, hasta llegar al 89% de todos los tráficos interurbanos, frente al transporte público. Faltan más trenes de Cercanías, más plataformas exclusivas para los autobuses públicos y más carriles bici.