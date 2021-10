Miro unas listas que contienen nombres que en su gran mayoría desconozco. Son los que optan al poder orgánico en el Partido Socialista Obrero Español. La de "Elección Comité Federal" tiene 107 nombres. La encabeza Carmen Calvo, la cierra Maider Etxebarría García, entre medio nombres y más nombres desconocidos. La de la Comisión Ejecutiva Federal va por Secretarías y leemos nombres que suenan, salen más en la tele y en los periódicos, digo. Pero ¿Serrano Martínez, que estará al frente de la Secretaría para El Pacto de Toledo y la Inclusión Social, te suena? ¿Arcadi España García te suena? Opta a la Secretaría de Transporte. No es el caso de Patxi López, que llevará la Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad, este suena, fue Lehendakari nada menos, que todavía se pregunta cómo lo logró. Maite Pérez Esteban, no tengo el gusto, se encargará del Reto Demográfico, o sea. De Formación se encargará María Márquez Romero, que tampoco tengo el gusto. Y así. Digo que me pierdo pero como fue Felipe González y dijo que los tiranos le repugnaban, además de decir/no decir lo que su corazón piensa de Pedro Sánchez, pues ayudó a la difusión de los otros contenidos del Congreso, incluso de lo que dijo el insufrible otro, que dejó un boquetazo en España pero como se nos ha olvidado, al parecer, sigue hablando como cuando entonces, con ese empaque, esa seriedad, esa voz hueca… Con estos nombres y estas fotos, buenísima en la que Pedro Sánchez parece proteger a Rafael Román de una avalancha humana o la del mismo Román tendiendo los brazos a su amiga Anne Hidalgo, distinguida visitante de Valencia y en campaña presidencial… Paco Sánchez Zambrano, que ha puesto las cuentas en limpio, nos decía ayer en su información de nuestro Diario que "la representación gaditana tiene que conformarse con seis representantes en órganos secundarios del partido". Son Irene García, Fran González, Carmen Castiñeira, José María Román, María Jesús Castro y el más pedrista de la provincia, Rafael Román Guerrero, ex presidente de la Diputación Provincial. No vienen buenas las cosas para Cádiz pero unos cuantos siguen flotando y si están así, quién sabe, viendo lo que hemos visto ya en la política española y más concretamente en el socialismo democrático español, igual dan un salto hacia arriba, en una remodelación, en algo. Es que tuvimos un ministro en el Gobierno, ya no lo tenemos. Y una lista de cosas por hacer muy grande, muy larga. Y muy parada. Luego hacen falta, mucha falta, gaditanos en los puestos de mando, en los lugares de decisión, en el propio partido… Valencia ha sido, como suele ocurrir, la excusa.