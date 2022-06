Qué bueno que sea en junio este test de España que resultan ser las elecciones todas, los candidatos y otros se agarran a la pértiga dorada o plateada del Rocío y demás Vírgenes Patronas para pasear el palmito y proclamar una existencia feliz a renovar otros cuantos años. La iglesia jerárquica, que mete papeletas en todos los bombos, encantada. Pero ¿qué significa esa pértiga con sonrisa de Juanma Moreno o las autoridades otras delante de los Simpecado cruzando primero el Guadalquivir y luego el Quema? Reconozcámoslo: ahora se nos abalanza una Andalucía enajenada, esta geografía de manchones y heliotropos con guitarras, pito y tamboril, marchas de Gloria y calor y sudor bajo el sombrero de al'ancha o la peina. Pero en términos de modernidad audiovisual, ¿qué pensará la gente de la pértiga? La gente de Noruega o Cerdeña. Digo de Juanma Moreno subido a esa pértiga con su sonrisa consuetudinaria. No sé si la señora Olona ya se ha subido a una pértiga o está a punto de hacerlo, desde luego se ha metido dentro de un traje de gitana, así llamado. Como otras candidatas no principales pero candidatas igualmente. El mérito y la capacidad están en agarrar con mano firme una pértiga, eso creo. Y sonreír de esa manera. En la vida ordinaria y en estas calendas electorales, en este todo o nada que son las elecciones para muchos.

El mundo está en el precipicio gracias a Putin, que el domingo bombardeó de nuevo Kiev, que no le hace caso a Belarra ni a Irene Montero ni a la nomenclatura de la Podemia, que otro gallo cantaría, ¿no?, y aquí estamos en lo de la Pértiga y demás detalles del Pentecostés' 22. A vivir que son dos días.

Son los modos de sonreír, van del "dientes, dientes" a este apuntamiento de la comisura presidencial o el sin ganas de Olona. Más las imágenes que las palabras. O sea, que si he titulado esta columna 'La Pértiga' es que en el sustantivo está el tuétano, la sustancia de lo que hay. Un pértiga mejor que mil palabras. ¿Cuánto queda para el famoso domingo que puede hacer a Olona vicepresidente del gobierno de Andalucía? Una eternidad y, en términos de goce, lo que escribió Antonio Machado: No gozan con lo que tienen por ansia de lo que esperan. ¿Esperan las urnas llenas de votos, los votos que sean? Es la democracia que me gusta, las urnas llenas de votos libremente depositados en una luminosa mañana de mayo. Y que sea lo que Dios quiera porque "vox populi, vox Dei", que se ha dicho siempre. Pero hasta entonces, la mano en la Pértiga y amén.