El sistema de pensiones de reparto y solidaridad intergeneracional fue un invento del Canciller Bismarck que la socialdemocracia universalizó. Junto con la sanidad pública y la enseñanza obligatoria son grandes conquistas de la clase trabajadora que hacen más justa la sociedad porque permiten acercarnos a la igualdad. La caída de la natalidad en Europa y el aumento de la esperanza de vida han puesto en cuestión la viabilidad del sistema, motivo por el cual ahora mismo está Francia mangas por hombro ya que su Gobierno pretende elevar la edad de jubilación a 64 años cuando en España se puso en 67 en época de Zapatero, sin que Rajoy o Pedro Sánchez lo hayan cambiado. Toda cuenta del sistema de pensiones se debe basar en el aumento de los cotizantes para que financien la Seguridad Social. Sin trabajadores que paguen sus impuestos, sean de la raza que sean, no habrá pensiones para la generación del Baby Boom que han empezado a jubilarse. Las pensiones son un logro de la civilización que precisa de acuerdos entre gobiernos, partidos y sindicatos para garantizar la frase esa de "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden". Todos esos animosos jubilados que se manifiestan en la marea correspondiente no tienen en peligro su pensión, cosa distinta es aquellos que todavía no nos hemos pasado a la categoría de pensionistas. Históricamente los viejos iban a darle de comer a las palomas (lo hace todavía Purita en San Francisco) o a mirar obras, como retrató aquella chirigota "Échale un ojito a la mezcla". Como cada vez la gente que se jubila está en mejor estado físico ahora hay pensionistas que van al gimnasio, a cursos de pintura, de música, a yoga, a talleres de escritura, a la universidad de mayores e incluso se han convertido en activistas de cualquier causa. No hay nada más que ver la asamblea de Izquierda Gaditana, que parece patrocinada por Pañales Ausonia, llena de jubiletas. Otra característica de los jubilados contemporáneos es que se han liberado tanto de sus ataduras que se han vuelto revolucionarios. Hubo gente que fueron en coche oficial desde la primera comunión, disfrutaron de cargos públicos, comisiones de servicio, puestos de libre designación, direcciones de área en la administración o funcionarios de empleo cuando estaban en activo. Muy del PSOE porque era el que repartía canonjías, tragaron con la OTAN, con el GAL, con Filesa, con los ERE, sin decir ni pío, por si acaso. El día en el que se jubilaron vieron la luz como Pablo de Tarso y se hicieron muy de izquierdas. Cuando había que mangar, socialistas. Cuando pasaron a pensionistas descubrieron la verdad. Toda la vida mangando, con el PSOE o con Adelante .