¿Pueden pensar la máquinas?

Cuando los analistas valoran el primer cuarto del siglo XXI, hay un consenso amplio que concluye afirmando que éste está siendo un mal siglo. Que, en el país más importante de nuestro tiempo, gane las elecciones un ex presentador de realities televisivos, condenado por diversos delitos y que amenaza con construir muros en su frontera sur, al mismo tiempo que proclama sus deseos por hacerse con Groenlandia; y cuya mano derecha apoya públicamente a la extrema derecha alemana que añora a Hitler, no es como para sentirnos orgullosos del mundo en que vivimos. Pero no todo son malas noticias. En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una idea propia de la literatura de ciencia ficción, para convertirse en una realidad presente en todas partes, que está transformando nuestras vidas y es sin duda una de las invenciones más importantes de la historia de la humanidad. En el futuro se recordarán estos días en los que creemos que no sucede nada, como los años en los que las máquinas comenzaron a pensar, lo que será el primer e imprescindible paso en el siguiente peldaño de la evolución en el que el homo sapiens será sustituido por un híbrido entre lo que somos y las máquinas.

Pero ¿pueden las máquinas pensar? Hacerlo implica una serie de procesos cognitivos que incluyen la percepción, el razonamiento, la memoria y la toma de decisiones. Los seres humanos utilizamos estos procesos para interpretar el mundo, resolver problemas y tomar decisiones basadas en experiencias pasadas y conocimientos adquiridos. La IA, en su forma más básica, es un conjunto de algoritmos diseñados para realizar tareas que simulan algunos aspectos del pensamiento humano. Estos sistemas pueden analizar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y hacer predicciones basadas en esos datos. Aunque estos sistemas pueden parecer inteligentes, en realidad están siguiendo algoritmos predefinidos y no tienen una comprensión real del lenguaje o el contexto. Por ello si consideramos el pensamiento como la capacidad de procesar información y tomar decisiones basadas en esa información, entonces sí, la IA puede pensar en un sentido limitado. Sin embargo, si definimos el pensamiento como la capacidad de tener conciencia, emociones y experiencias subjetivas, entonces la IA aún está muy lejos de alcanzar el nivel de nuestra especie. Claro que a tenor de algunos de los resultados de la forma de actuar y pensar de los seres humanos (Putin, Maduro, Trump, Netanyahu) la pregunta que cabe hacerse es si los humanos pensamos o nos comportamos como máquinas sin ética, ni valor alguno que defender, salvo retrasar la obsolescencia de cada uno al máximo posible. La IA no piensa, de acuerdo, pero mucho homo sapiens tampoco.