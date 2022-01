Todos pendientes del Covid

El Covid y en particular la sexta ola de contagios mantiene en vilo tanto a los carnavaleros como a los cofrades. Esta próxima semana será clave, por ejemplo, para decidir por parte de los coros, si finalmente les dará tiempo a ensayar para poder participar en el Concurso del Falla. Un COAC sin coristas no sería lo mismo, de ahí que sea de agradecer que se apuren al máximo las opciones. Por su parte, las hermandades también están a verlas venir, para ver si finalmente habrá que cambiar y ampliar los recorridos oficiales por calles más anchas o no será necesaria, gracias al espectacular descenso de casos que se prevé.