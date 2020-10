Los patrones y la actualidad

Escribo en la festividad de San Servando y San Germán, oriundos de Mérida que fueron martirizados por su fe, en el año 305, en los terrenos que luego se llamarían Cerro de los Mártires, sitos en San Fernando. Se supone que fueron, con la Virgen del Rosario, copatronos de Cádiz, aunque esta devoción se perdió hace muchos años, hasta que fue resucitada por el abogado gaditano, ya fallecido, Francisco Arenas. Quizás la pérdida de su devoción contribuyó a que, con sorna, se decía en Cádiz que eran personajes imaginarios, que nunca habían existido aunque los más conciliadores admitían, que si existieron, solo fue uno: Servando "el alemán".

De momento, Cádiz, en toda su provincia, esquiva las restricciones que la Junta, por la pandemia del Covid-19, ha dictado en materia de hostelería y movilidad. Ningún municipio gaditano está incluido en las restricciones dispuestas por la Junta de Andalucía, por lo que no les afecta el cierre a las 10 de la noche, de locales, como bares y restaurantes, cuando para Granada se ha dispuesto el toque de queda. Debe ser casualidad, pero hay quien opina que Cádiz se orea muy bien por los vientos de poniente y sobre todo de levante. Este último ha actuado poco en esta ocasión, acaso dos o tres días, pero cuando sopla, deben quedar pocos virus en el ambiente.

Si que ha producido cierta conmoción en Andalucía, la intervención del líder del PP, Pablo Casado en el debate de la moción de censura que había presentado Abascal, en nombre de su partido Vox, contra Pedro Sanchez del PSOE. La intervención muy crítica y dura del líder del PP, contra Abascal, ha sentado muy mal en las filas de Vox y como, con los votos de los diputados de Vox, el PP y C´s gobiernan en Andalucía, podría peligrar este gobierno. Se ha avisado esta posibilidad de retirarles su apoyo, pero de momento no se ha anunciado como cosa cierta e inmediata, lo que lleva a pensar que utilizaran "pellizcos de monja", pero sin ruptura, porque pasada la primera impresión, de natural enfado, no les perdonarían sus votantes que les "regalaran" el Gobierno a los que lo detentaron tantos años. Casado en su intervención, además de su enfado, quiso dejar claro la inoportunidad y especialmente, la improcedencia de esa moción de censura que no podía prosperar. Por eso, no le falta razón cuando dijo, que la moción, en realidad se dirigía contra él. Es legítimo y útil que junto al partido de centro derecha, esté otro que tenga otros planteamientos más derechistas, porque el electorado no es uniforme. Pero en política, las divisiones se pagan caro.