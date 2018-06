Sobre el patrimonio

Hay un conocido comparsista que se ha hecho un ático a partir de un lavadero. Ha sido denunciado en tres ocasiones y la denuncia ha desaparecido de manera misteriosa. No es el primero aunque el PGOU no permite el aumento de la edificabilidad. Ocurre que las calles del Casco son estrechas y no se ven las azoteas, salvo que aparezcan en una pintura de Cecilio Chaves, con la excepción de la plaza de España donde se ve otro lavadero transformado en ático, con bandera de España. Para defender el patrimonio no hacen falta Protocolos Municipales, lo que hace falta es que se haga cumplir el PGOU: si no se puede usar aluminio, PVC o metacrilato, que no se permita. Un breve paseo por cualquier zona del Casco deja a la vista la manera reiterada en que se usan estos materiales prohibidos. Lo mismo se puede decir sobre la pintura de las fachadas: si el PGOU dice que debe ser el color predominante en la zona debería vigilarse. Un día sería menester que alguien hiciera público los datos de las denuncias ajenas al tráfico formuladas por la Policía Local y de estas cuáles son por irregularidades urbanísticas: obras sin licencia, aumento de edificabilidad, materiales inadecuados. Si con lo que establece el PGOU no es suficiente, hágase una ordenanza de patrimonio: a ver si así adaptamos el mobiliario urbano al entorno ( bidones de basura, marquesinas, papeleras, señales de tráfico que estropean el conjunto histórico), imponer sanciones por los anuncios en banderola o por la ocupación irregular de la vía pública, que se supriman los tubos con las conducciones de telefonía, que las tapas de registro de luz y agua no sean unas chapas metálicas, etcétera. Es curioso que mientras el Ayuntamiento publicita su protocolo desaparecen cuatro imágenes de La Roldana de la Catedral con el obispo de propagandista de la exposición de arte religioso. El Ayuntamiento y el Obispado mejor harían en cultivar su parcela, que cumplan y hagan cumplir las ordenanzas, que cuiden su patrimonio, que no permitan estropicios y que exijan al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía una actuación acorde con las necesidades de la ciudad.Es un mamarracho integral que la ciudad tenga que presentarse a una convocatoria de subvenciones ya predeterminada para obtener un millón de euros con destino al Museo del Carnaval cuando el gobierno andaluz ha sido tan pródigo con otras poblaciones. Eso por no hablar de las murallas todavía en obras y sin visos de un final próximo.