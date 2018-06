Por el patinillo o por la ventana

La fiesta de San Juan me lo pone botando. Porque es fácil elegir a quién debemos tirar por el patinillo antes que a Juanillo y a quién arrojar por la ventana mejor que a tu hermana. Leo el reportaje del compañero Ingelmo sobre la pobreza infantil y lo tengo claro. Suena a tercer mundo, a noticia del Telediario de miles de kilómetros de distancia, pero la tenemos cerca. No se ve, dicen los expertos, pero está ahí. Niños, por miles, que en la provincia están pasando necesidades. Niños como los míos, los tuyos, los vuestros, los de ellos, que no han tenido la suerte de crecer en un entorno socioecónomico estable. Niños como los niños que fuimos. Vergüenza de nuestra sociedad. No hay nada que celebrar. Ni San Juan ni leches. Solo queda aprovechar las hogueras del 23 de junio y arrojar a las llamas a todos los que consienten que ocurra esto en pleno siglo XXI.