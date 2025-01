Patapún parriba de la Junta

Mucho rollo de “si esto no se arregla, guerra guerra guerra” y todo ese rollo pero nos dan unos cobazos de categoría internacional. Antonio Sanz es un consumado especialista en vender humo y Bruno García es su discípulo. El paripé de Valcárcel de esta semana es de traca: dicen que hay 20 millones para rehabilitar un edificio que no se sabe para qué se va a destinar. De todo el dinero la Junta solo pone tres, pero sale el ínclito consejero de Presidencia a apuntarse el tanto como el que ha hecho una brillante gestión. Por si fuera poco, Ciencias de la Educación no vendrá ya a Cádiz, no se sabe si Farmacia o Economía Azul que ahora se da en Puerto Real. Una sarta de mentiras encadenadas. Encima lo aceptamos como una verdad revelada, como si ya estuvieran los estudiantes en clase. En Cádiz nos creemos cualquier patraña: solo para el nuevo hospital se firmaron dos convenios, el Ayuntamiento modificó el Plan General de Ordenación Urbana para darle usos dotacionales a la parcela donde estuvo CASA y dio aprovechamiento lucrativo a la parcela donde está el Puerta del Mar. Se dijo que así se financiaba el nuevo hospital. La Zona Franca llegó a comprar la parcela donde decían que iba a ir el hospital, del que se hizo un anteproyecto por un estudio de arquitectura donde participó el gran Julio Malo de Molina. Al final, todo mentira. Ahora se han sacado de la manga que hay que regalarle a la Junta el solar, motivo por el cual el Ayuntamiento propone una modificación del PGOU para que se pueda hacer una torre de viviendas de renta libre al objeto de que la Zona Franca regale el resto del suelo. Lo mismo podríamos decir de la Ciudad de la Justicia. Desde aquel convenio entre Rafael Román y Carmen Hermosín en virtud del cual pasaba a la Diputación el edificio del Instituto del Rosario y la Audiencia Provincial a cambio de que la Junta se quedase el solar (¿pastilla?) de Tolosa Latour donde se iba a hacer la Ciudad de la Justicia. Ya dijo la consejera Rosa Aguilar que era un proyecto muy caro, convencieron a Kichi para que se hiciera en los Depósitos de Tabacos, se hizo un proyecto, luego llegó otro consejero y dijo que había que modificarlo, y ahora dicen que las obras empezarán el año que viene. Un patapún parriba, estilo Javier Clemente. Eso sí, la Junta hizo caja con Tiempo Libre, quiere hacer caja con Náutica (¿alguien recuerda el proyecto de edificio de oficinas de Gómez Periñán o de Museo de Arqueología Submarina del propio Bruno?), con la parcela donde iba a ir el Albergue Juvenil, va a hacer caja con Marqués de Valdeíñigo, con Tolosa Latour y me imagino que con el Chalet de San Luis. Primero, el negocio inmobiliario. Y en Cádiz todo el mundo contento con el Carnaval.