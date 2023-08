Tomo de infoLibre la noticia y miro el vídeo. Un joven da una patada a un guardia civil por la espalda. Es impactante. Vengo de una España en donde ni se te pasaba por la cabeza faltar el respeto a un guardia civil, mucho menos lanzarle una patada cuando está de espaldas a ti. Era impensable. Pero ha ocurrido. Lo hemos visto. Son unas imágenes impactantes. E inmediatamente el texto ilustrativo de la noticia es que el agresor es un simpatizante de Abascal, que se trataba de un mitin de Vox. En Navalcarnero, Madrid. Fuente, el padre del agresor, que afirma que su hijo era simpatizante del partido de Abascal. Perdón, perdón, no entiendo nada. Pues infoLibre es muy claro. No es un militante de la ultraizquierda el que patea al Guardia Civil, es de los sectores cercanos a la ultraderecha o, cuando menos, simpatizante del líder de Vox. Teníamos un problema en España, y lo seguimos teniendo. En los extremos anida una violencia peligrosa y desestabilizadora. Da la sensación de que están deseando que haya cualquier oportunidad para lanzarse al duelo a bastonazos, el cuadro de Goya. Hay un tufo grande a la violencia que se generaba en los campos de fútbol con los grupos violentos, la barrabrava española. Como si se hubiera desplazado de los estadios a esta política que aquí se practica, la política de bloques, la política excluyente. La gente no se excluye, no se enciende pero es excluida e incendiada. Se trata de una gran desgracia, un modo torvo y torpe de lograr objetivos… ¿políticos?, aunque España pague los platos rotos. ¿Entonces la patada en la espalda al guardia civil abre la veda para que otros jóvenes en otros pueblos o ciudades españolas pateen a guardias civiles? Pues habrá que esperar para ver si se produce. Y qué se va a determinar para prevenirlo y neutralizarlo. Es que se empieza lanzando fuera de algunos territorios a la Guardia Civil y se termina pateándola por la espalda en Navalcarnero. No es que haya una relación de causa y efecto pero no había visto patear por la espalda a un guardia civil en mi vida. Y lo más llamativo es esta cosa que ha dicho el padre del agresor a infoLibre, que su hijo era simpatizante de Abascal. Lo que debería mirárselo. Abascal, digo. Porque… Bueno, no es necesario decirlo. Imagino que acabaremos sabiendo los detalles, conociendo los pormenores del contenido de un vídeo que dará la vuelta al mundo, como ocurre con estas escenas magnetizantes. Tuvo lugar en Navalcarnero, durante un mitin de Vox. Ahora es este ruido del Congreso de los Diputados. Ensordecedor